Los motivos que hicieron a San Miguel ser el arcángel más importante del cielo

Aunque existen siete arcángeles, no es un secreto que el más importante es San Miguel. Su rol protagónico se lo ganó por las misiones que llevó a cabo en honor a Dios y sus feligreses.

Por otro lado, San Miguel no es sólo el jefe del ejército de Dios, sino que su poder es más amplio del esperado y cubre muchos roles diferentes. Desde la antigüedad, la Iglesia cree en las habilidades curativas del arcángel asociadas con la protección que le otorga a las personas.

Otra oración en honor a San Miguel es: “San Miguel Arcángel, yo me consagro a ti. Me pongo a mí mismo, a mi familia y a todo lo que me pertenece, bajo tu poderosa protección. Acrecienta el fervor en mi corazón y recuerda que, desde este día, yo estoy bajo tu amparo. Obtén para mi gracia de amar con todo mi corazón a Dios, Mi Padre, a Jesús, mi Salvador; al Espíritu Santo, mi Santificador, y a María, mi dulce Madre. Amén”.