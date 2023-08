Los museos triunfan en las redes sociales

Los museos se abren

Desde principios del siglo XXI la progresión ha sido constante. Los perfiles de museos en redes han eclosionado, y al inicio de la década de 2010 se comenzaron a desarrollar estrategias de comunicación digital . También se han visto las primeras actividades globales de dinamización de actividades y de análisis de resultados, además de la creación de los congresos internacionales Museums and the Web .

La viralización progresiva

Presente y futuro de los museos virales

Es habitual ver cómo los museos ya no sólo se evalúan por el número de visitantes, sino por la potencia de sus perfiles en redes . No se concibe la actividad de un museo sin tener en cuenta cómo es percibido por la sociedad en los canales digitales, cómo se comparten y viralizan sus contenidos, qué tipo de diálogo se establece con sus públicos, presenciales o virtuales.

