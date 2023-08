Manowar: los reyes del metal entonarán su himno de batalla en Bogotá

Nueva York, 1980. Joey DeMaio, técnico de bajo de la gira Heaven and Hell, de Black Sabbath, decide conformar una agrupación distinta a las demás. Manowar, una de las bandas de heavy metal más potentes del planeta (con récords que lo sustentan) y una institución por donde se le mire. Referente e influyente, es imposible negar la importancia de este cantar épico contenido en cuatro músicos.

Después de más de 43 años, con una extensa discografía y una carrera consolidada, Manowar cumplirá el sueño de muchos en el país. Los reyes del metal pesado pisarán Colombia por primera vez con su gira Crushing The Enemies Of Metal (el 20 de septiembre en el Movistar Arena), en la que traerá toda su historia cargada de fuerza, velocidad y honestidad. Prueba de ello, son las palabras del bajista DeMaio, quien no tiene pelos en la lengua y lamenta no haber venido antes al país.

SEMANA: ¡Saludos, Manowar, y finalmente bienvenidos a Colombia!

Joey DeMaio: ¡Y saludos a Colombia! ¡Estamos muy emocionados!

SEMANA: Primero que todo, 13 años atrás, en 2010, toda su legión de fanáticos aquí en Colombia estaban esperándolos durante mucho tiempo, pero desafortunadamente no pudieron tocar en aquella oportunidad. ¿Cuáles son sus expectativas sobre este, su primer concierto en el país?

J. D.: Hemos estado ansiosos de reunirnos con nuestros fanáticos colombianos y nuestros corazones ‘sangraron’ cuando eso no se dio en aquel momento. ¡Sabemos del hambre y la pasión de los colombianos por Manowar y estamos honrados de recibir su amor y apoyo! ¡Colombia ha esperado y aquí estamos! ¡Pero, ahora, la hora he llegado! ¡Esperamos una atmósfera épica con un mar de manowarriors cantando nuestros himnos, celebrando la hermandad y la unidad de nuestro ejército de inmortales que es conocido en todo el mundo!

Desde las cuatro cuerdas y desde la composición, De Maio define el corazón de la banda. | Foto: Magic Circle Entertainment / GUIDO KARP

SEMANA: Bien, hemos hablado sobre sus expectativas acerca de tocar por primera vez aquí. Pero ¿qué podrían esperar sus fanáticos colombianos (quienes en su mayoría los verán por primera vez) de su show en Bogotá?

J. D.: ¡Esperen todo lo que los manowarriors aman y anhelan! ¡Va a ser ruidoso, va a ser orgulloso, va a ser poderoso! En otras palabras, aplastaremos a los enemigos del metal con himnos épicos de más de 40 años de Manowar. ¡Daremos todo a los fanáticos más grandiosos del mundo!

SEMANA: Con la obvia ayuda de Internet, probablemente la mayoría de sus seguidores tendrán una idea sobre las canciones que tocarán en el set list de Crushing The Enemies Of Metal Tour. Considerando que es su primera vez aquí, así como en otros países de Sudamérica, ¿habrá sorpresas sobre las canciones que actualmente están interpretando? (sin dar spoilers a los fanáticos que no han revisado esto).

J. D.: La Internet puede contarte qué canciones hemos estado tocando en un show, pero no puede transmitir el poder y la energía de un concierto. Cada presentación tiene un elemento de sorpresa; eso es lo que hace los shows en vivo tan especiales; ¡cada audiencia es única y nosotros inhalamos su energía de manera diferente en cada ocasión y la retribuimos con nuestro show! Pensamos mucho en nuestros set lists; necesitas tener el balance adecuado de canciones rápidas, de media velocidad y también baladas. ¡Habrá para todos los gustos!

Internet puede contarte qué canciones hemos estado tocando en un show, pero no puede transmitir el poder y la energía de un concierto. Cada presentación tiene un elemento de sorpresa; eso es lo que hace los shows en vivo tan especiales

SEMANA: Con tantos álbumes y millones de copias vendidas alrededor del mundo, Manowar es una de las más grandes y respetadas bandas de heavy metal en el planeta, ¡podemos decir que son una máquina de heavy metal lista para matar! ¿Cómo pueden expresar sus sentimientos sobre esta máquina llamada Manowar? ¿Qué los hace sentir diferentes a otras bandas de metal del mundo?

J. D.: ¡Gracias, son palabras muy amables! ¡Creo que los fans nos aman porque sienten en sus corazones que Manowar es más que una banda!. Es una comunidad con una mentalidad definida. Es una unidad de hermanos y hermanas con ideas afines, que comparten nuestros valores y nuestro amor por el metal. ¿Qué nos diferencia? Nuestra lealtad eterna a nuestros seguidores, el verdadero metal y que nunca hemos comprometido nuestros valores.

SEMANA: Hablando sobre su vasta discografía. Hemos visto que el rock y la música en general están en constante cambio; sin embargo, ustedes han conservado su sonido y música a lo largo de los años, siendo más sólidos y fuertes. ¿Cuál es su secreto para mantener al metal vivo con nuevas y viejas generaciones que los han seguido durante cuatro décadas?

J. D.: Mantenemos nuestro sonido y estilo característicos, pero también hemos evolucionado, hemos hecho nuevas cosas (a menudo como al principio) y nunca elegimos un camino fácil (como cuando, por ejemplo, se lanzó Kings of Metal II, la disquera nos rogó para que firmáramos). Una cosa que nunca ha cambiado, y pienso que lo que los fans valoran es que siempre hemos sido fieles a la música, a nosotros mismos y, sobre todo, fieles a nuestros fanáticos.

SEMANA: Teniendo en cuenta la época en que se formó la banda, es realmente increíble que dos de los miembros originales (Joey DeMaio y Eric Adams) sigan teniendo el tiempo, la pasión y la energía sobre la música. ¿Cómo es la química y la relación entre ustedes dos para crear grandes ideas y componer música realmente compleja que las personas han amado por tanto tiempo?

J. D.: Eric y yo somos como hermanos, estamos ligados por nuestra pasión por el metal. Hemos pasado por mucha mierda, hemos superado muchos obstáculos, pero eso nos ha hecho más fuertes y comprometidos. ¡Amamos lo que hacemos y queremos hacerlo por el resto de nuestras vidas!

Eric y yo somos como hermanos, estamos ligados por nuestra pasión por el metal. Hemos pasado por mucha mierda, hemos superado muchos obstáculos, pero eso nos ha hecho más fuertes y comprometidos

SEMANA: Hay otro miembro: Dave Chedrick, una baterista impresionante con una vasta experiencia en otras bandas de metal y quien está tocando con ustedes en este tour. ¿Cómo se siente él al estar de gira con Manowar? ¿La banda tuvo alguna experiencia musical previa con él antes de unirse a esta gira?

J. D.: ¡Dave Chedrick! ¡Ese hombre es una bestia en la percusión! ¡Cuando lo vimos por primera vez en acción, sabíamos que no solo traería el estruendoso ritmo de la batería y el conocimiento en el metal que adquirió con tanto esfuerzo a lo largo de décadas, sino también el respeto que nuestros manowarriors merecen! ¿Cómo se siente él saliendo de gira con Manowar? ¡Solo míralo cada noche dándolo todo en el escenario y te darás cuenta!

SEMANA: Ahora hablemos sobre el otro “chico nuevo” que se unió a la banda el año pasado: la leyenda viviente de la guitarra Michael Angelo Batio, quien tiene una gran cantidad de fanáticos en el mundo. ¿Cómo ha sido la experiencia de conectar, trabajar y enlazar conceptos con este músico increíble? ¿Cómo se trabaja la composición y cómo es el feeling en el escenario tocando con él?

J. D.: Michael Angelo Batio… Este hombre es una leyenda en todo el sentido de la palabra, ¡y con justa razón! Mezclar su talento y pasión con la fuerza de Manowar ha sido emocionante. Su virtuosidad y poder de shredding (técnica de guitarra eléctrica) encajan perfectamente con nosotros. Constantemente intercambiamos ideas y perfeccionamos nuestras habilidades para nuestro siguiente ataque de metal. Solo mira nuestro canal de YouTube para que te hagas una idea.

SEMANA: ¿Después de la gira Crushing the Enemies of Metal Tour han pensado en grabar o lanzar un nuevo álbum? Si es así, ¿existe la posibilidad de hacer un nuevo tour en el futuro y regresar a Sudamérica, especialmente a Colombia, para interpretar canciones que posiblemente no puedan tocar en esta ocasión?

J. D.: ¡Definitivamente! ¡Estamos trabajando en nueva música cuando estamos de gira o preparándonos para ella! ¡Cada show que tocamos alimenta nuestra inspiración para escribir y grabar nuevos himnos que impacten y aplasten los oídos de nuestros fanáticos! ¡Estamos seguros de que regresaremos a Colombia y compartiremos nueva música con nuestros manowarriors colombianos! ¡Será una alegría y un honor!

SEMANA: Sus seguidores prometen que no olvidarán su experiencia aquí. ¡Estan listos para hail and kill!