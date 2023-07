Mick Jagger: cumple 80 años y sigue contoneándose como el más joven de los rockeros

25 de agosto de1967: Paul McCartney de the Beatles y Mick Jagger de the Rolling Stones se sientan cara a cara en un tren en la Euston Station, esperando tomar rumbo hacia Bangor. (Foto de Victor Blackman/Express/Getty Images) | Foto: Getty Images

Londres contracultural de los años 1960

Con canciones como Jumpin’ Jack Flash, Gimme Shelter, Sympathy for the Devil y Not Fade Away, los Rolling Stones contribuyeron a la explosión cultural y social de los años 1960 en el Reino Unido.