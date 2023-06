Murió el periodista y escritor cubano, Carlos Alberto Montaner, a sus 80 años

El periodista y escritor cubano Carlos Alberto Montaner murió el 29 de junio, a sus 80 años, en su casa de Madrid, en España, según lo informaron sus familiares en un comunicado, que reseñó CNN en Español.

“Ha fallecido en su domicilio de modo apacible y acompañado de sus seres más queridos tras enfrentar una enfermedad neurodegenerativa”, señala el documento conocido por el medio citado.

Y luego, agregó: “En su nombre, su esposa Linda, sus hijos Gina y Carlos y sus nietas Paola, Gabriela y Claudia les dan las gracias a los profesionales de la sanidad pública española, a la Asociación Derecho a Morir Dignamente y a todos los familiares y amigos que le han manifestado tanto afecto en el tramo final de una prolífica vida marcada por la defensa de las libertades individuales”.

La posible causa de su muerte pude deberse a, de acuerdo con lo revelado en su última columna de opinión, una parálisis supranuclear progresiva, una enfermedad que limita las capacidades intelectuales.

Montaner nació el 3 de abril de 1943, en La Habana. - Foto: Fotograma, 00:05, El escritor Carlos Alberto Montaner en “Voces de Cuba” 8, YouTube/@vocesdecuba

“Es una enfermedad rara del cerebro. Me la diagnosticaron en el hospital Gregorio Marañón –uno de los mejores de España– tras una resonancia magnética. Tres personas por cada 100.000 la padecen. No es contagiosa, ni heredada. No hay cura para ella. No se sabe cómo comienza ni por qué se origina. Es de la familia del parkinsonismo, pero sin temblores. De ahí la confusión en el diagnóstico. Se caracteriza por impedirme conversar bien y leer, más allá de los titulares”, dice su último escrito, reseñado por El Colombiano.

El reconocido escritor fue una de las voces más vehementes en su crítica al régimen comunista de Cuba, lugar donde nació en 1943, así como abogó toda su vida por la democracia en ese y otros países de nuestra región.

También fue profesor universitario y columnista de varios medios en América Latina, España y Estados Unidos, entre ellos CNN en Español.

La lamentable noticia ha provocado la reacción de personajes de la política como la del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien a través de Twitter envío un mensaje, acompañando el dolor que enfrenta la familia del periodista.

“Muy lamentable la partida de Carlos Alberto Montaner. Una pluma constante y estudiosa de los abusos cubanos y venezolanos. Fue un pedagogo sin pausa de los valores de la democracia. Hará mucha falta”, escribió el exmandatario de Colombia en la red social.

Álvaro Uribe Vélez publicó un mensaje lamentando la muerte del comunicador. - Foto: Tomada de Twitter @AlvaroUribeVel

Los libros que podrían cambiarle la vida, según profesores de la Universidad de Harvard

Bajo la premisa de recomendar las mejores fuentes de conocimiento general al público, The Harvard Gazette, el servicio de noticias de la Universidad de Harvard, les pidió a varios profesores que mencionaran algunos libros que habían transformado su percepción del mundo para siempre.

Danielle Allen, politóloga y directora del Centro de Ética Edmond J. Safra, aseguró que sin duda un libro fundamental para la vida es la Biblia, aunque citó otros textos que pueden ayudar a tomar decisiones acertadas como Ética a Nicómaco, Política y Retórica, los tres del filósofo Aristóteles.

La cantidad de libros que consume también va ligada con la comprensión de lectura. - Foto: Getty Images

“Ahí es donde aprendí a analizar problemas de acción y decisión para ver las muchas apuestas humanas que se cruzan y todos los asteroides y minas terrestres que tienes que esquivar mientras mantienes tus ojos en el premio de tratar de fomentar el florecimiento humano”, sostuvo Allen.

Y en cuanto a las recomendaciones de ficción mencionó El hombre invisible de Ralph Ellison, que le permitió entender la naturaleza de los estadounidenses.

Mientras tanto, Arthur C. Brooks, quien es profesor de la Práctica del Liderazgo Público, aseguró que busca libros que lo mejoren como persona, por lo cual le gusta optar por la literatura filosófica o sapiencial. En ese sentido, destacó sobre todo dos: Zen en el arte del tiro con arco, de Eugen Herrigel, y El camino de un peregrino, que fue escrito por un monje ruso anónimo.

La lectura hace parte de las herramientas que permiten conocer el mundo que rodea a los individuos. - Foto: Getty Images

Sobre el texto de Herrigel dijo que ayuda a guiar a los lectores “a través del esfuerzo de varios años del autor para aprender Zen a través del estudio del tiro con arco en Japón. Lo que demuestra es la verdad del Zen, que es que no es una filosofía sino una actitud. El practicante de Zen observa el mundo con total apertura; por eso no se puede enseñar, sino descubrir a través de una tercera actividad. Este libro dio forma a mi enfoque de muchas cosas, incluso mi propia enseñanza y escritura”.

Mientras tanto, contó que el segundo libro cuenta la historia de una persona que viaja por la Rusia del siglo XIX recitando una oración. Según Brooks, le ha permitido aprender a notar “los detalles de la vida”, algo que puede generar mucha satisfacción.

Por último, también hizo sus recomendaciones el médico y escritor del medio The New Yorker, Jerónimo Groupman, quien es profesor de la Cátedra de Medicina Dina y Raphael Recanati. “Leí ‘Pirkei Avot’ cuando era adolescente y lo he vuelto a leer a lo largo de los años”, recordó Groupman. Y explicó que ese libro recoge un aparte del primer texto de la ley judía, conocido con el nombre de Mishná.