Oración a Dios para pedir paz, tranquilidad y fortaleza

En muchas ocasiones surgen impedimentos para que una persona se acerque a Dios y entable una oración a Él, con el objetivo de expresar los sentimientos más profundos y desconocidos con aquel que no juzga. Sin embargo, las palabras no suelen surgir como se desea, dando como resultado cierta frustración o desistimiento ante la búsqueda del Señor.

Algunas de las oraciones que muchos hacen son tradicionales, como el Padre nuestro, que no está mal, o el Ave María, posibilitando la cercanía de Dios con el hombre. El portal Unidos En Oración recomendó una plegaria para lograr obtener la paz, tranquilidad y fortaleza que necesite una persona.

Oración a Dios

Dios Todopoderoso, me uno en oración contigo porque me siento agradecido por todo tu amor, por tu sacrificio y por tus regalos de vida, me siento tan agradecido por cada una de tus bendiciones mi Señor, por mi hogar, mi familia, mis amigos, gracias mi Dios por tu generosidad conmigo.

No me falta nada cuando me mantengo a tu lado mi Señor, nada me es imposible si lo pido en tu nombre, y nada me es lejano cuando espero en Ti Padre eterno, contigo mi vida es placentera y llena de dicha.

Los conocedores del tema religioso recalcan la necesidad de orar con fervor y honestidad. | Foto: Getty Images

Sin embargo Padre, el diario vivir, las experiencias y el ser testigo de las cosas que pasan en este mundo, de las cosas horribles que nos hacemos los unos a los otros, del sufrimiento de los niños, del perecer de los pobres y más necesitados, me hacen caer en una profunda tristeza mi Señor, muchas veces me siento impotente y frustrado por no poder hacer nada por ellos, por no poder ayudarlos con sus pesadas cargas.

Señor de Paz, dame tu calma en los momentos donde la tempestad es más grande. Sé que tomado de tu mano todo irá mejor. Mi alma se llena de pena, y me pongo intranquilo al no saber qué hacer o cómo ayudar a quienes más lo necesitan, me frustro al no poder darle mi mano a aquellos que se encuentran atravesando duros momentos.

Quien tiene fe, ora por diversas razones y una de ellas es por la prosperidad y la abundancia. | Foto: Getty Images

Quisiera poder ayudarlos de alguna manera, y la única forma que encuentro Padre, es orándote, es pidiendo tu ayuda para que Tú intercedas por ellos, para que seas Tú su consuelo y su sostén en medio de tanta tribulación, porque nadie puede ayudarlos más que Tú, porque Tú eres el hacedor de todo.

Dame Hermoso Padre, la paz y la tranquilidad que necesito en mi vida, aquellas que se ven arrebatadas por tanto dolor, por preocupaciones y problemas de nuestra vida diaria, devuélveme Padre la tranquilidad que mi vida requiere para poder seguir luchando en este mundo, para poder seguir cumpliendo con mi propósito en esta vida.

La oración es el dialogo de los creyentes con Dios. | Foto: Getty Images

Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9

Tu eres mi fortaleza Señor, Tú eres mi consuelo y mi calma, llena mi vida de esperanza, de paz y de armonía, que todo aquel sentimiento de tristeza desaparezca de mi vida, y me permita vivir una vida plena junto a quienes más amo.

Que tu amor sea el remedio para tanto sufrimiento, que tu espíritu llene nuestras almas de consuelo y gratitud, porque aunque los momentos sean difíciles, aún tenemos mucho por agradecer mi Señor, empezando por esta vida, que no es perfecta, pero es nuestra.

El Señor es mi calma y mi paz, es mi sostén y mi fortaleza ante los problemas.

Las tempestades azotan mi casa, hacen temblar mis paredes y me hacen dudar de mi capacidad para salir delante de los problemas, sin embargo Padre, al pronunciar tu nombre los miedos se disipan, las dudas se aclaran y me torno fuerte y valiente.

Las oraciones son plegarias ante pun Dios supremo. | Foto: Getty Images

Eres Tú mi Dios, el único que puede darnos aquello que nos hace falta, Tú eres el único que puede entender nuestro dolor, nuestro sufrimiento y nuestra desesperación, por eso eres Tú el único que puede ayudarnos en estos momentos.