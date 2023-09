Oración para pedir ayuda a Dios en momentos difíciles

La vida tiene un sinfín de obstáculos que muchas veces son difíciles de superar, pues son tales las situaciones que se presentan que no se encuentran salida. De esta manera, superar esto es uno de los mayores retos para las personas.

Señor mío y Dios mío, hoy me acerco hasta Ti, con un corazón lleno de devoción para agradecerte por tu amor, por tu bondad y por cada cosa maravillosa que Tú me brindas.

Gracias porque aunque en mi vida existen algunas dificultades, Tú siempre me das tu amor, siempre hay un plato de comida en mi mesa, me acompañas en mis luchas y me permites vivir con la confianza de que muy pronto podré ver la luz en medio de la oscuridad.