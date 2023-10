Oración a María Auxiliadora para resolver problemas difíciles

Oh, PurísimadulceybellaMaría, usted es nuestro consuelo, me protege en todo momento, me aleja el dolor y la pena, favorézcame del peligro. SantaMadredeDios, Reina de los cielos, te suplico, escucha mis ruegos y suplicas.

Tenga misericordia del afligido, dame consuelo, dale paz a mi alma que me causa sufrimiento, alivie mis penas que me atormentan. Oh Madre misericordiosa, ayúdame en este momento, derrama sobre mí tu amor infinito, que resuelvan mis problemas y necesidades, y que me encuentre con gente honesta que me ayuden de verdad.