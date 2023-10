Oración para pedir a Dios por la salud y el bienestar de los padres

¿Quién no ha orado a Dios para pedirle por la salud de sus papás? ¿Quién no ha acudido al Señor cuando ve a sus padres en problemas económicos, personales, espirituales, para que les sirva de guía? ¿Quién no ha rezado para que la compañía de su papá y de su mamá nunca le falte en la vida?