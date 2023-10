Oración al arcángel Jofiel para obtener sabiduría

Los feligreses suelen elevar sus oraciones a él para pedir por iluminación, claridad mental, con el objetivo de tener la capacidad de tomar decisiones, así como la sabiduría necesaria para no equivocarse .

Oración para pedir sabiduría divina

Que la esencia que fluye en ti me lleve a comprender mucho más sobre todo lo que abarca la naturaleza angelical, por el estudio, por adquirir el tan anhelado conocimiento y por poder compartir comprensión a mis semejantes ”.

“Envuélveme con tus alas y acompáñame para no temer de los peligros que me acechen en cualquier lugar en el que me encuentre, y así pueda llegar al corazón de todos los seres humanos, llevándoles tu mensaje de amor, ya que Dios nos dice que nos amemos profundamente para que viva eternamente en nuestro corazón, y espera que tú también lo ames y proyectes amor hacia todo lo que ha salido de Él”.