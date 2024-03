Oración al Arcángel San Miguel para abrir los caminos y atraer prosperidad

Oración al Arcángel San Miguel para prosperidad y abrir caminos en la vida

Aísla todo aquello que me impide avanzar, limpia toda la maleza que mi camino se encuentra, y que así yo pueda avanzar, progresando en mi vida espiritual, y sin dudar, pueda empezar a llevar tu devoción, donde quiera que yo vaya.

San Miguel Arcángel, envuélveme en tu armadura, protégeme de todo mal y peligro, que mi fe crezca y se acoja a la disposición santa, te pido que me cuides y me guíes por donde tú caminas, y que me ayudes a ser fuerte, y a entrar en el reino santo, para que pueda pertenecer a tus amigos y a tus devotos, que pueda yo desde hoy, decir gracias, te lo debo todo. Amén.