Oración al Arcángel San Rafael para pedir protección

¿Por qué hablar con el Arcángel San Rafael?

Oración de protección al Arcángel San Rafael

Glorioso Arcángel San Rafael, tú que eres un poderoso soldado del ejército celestial de nuestro Padre, en esta ocasión me acercó a ti para pedir tu protección. Protección en todos los aspectos de mi vida, para que me pueda sentir seguro en cualquier camino que decida emprender, sobre todo en la búsqueda del amor divino.

Te respeto y te venero por tu gran bondad y poder, por eso te pido que intercedas ante Dios por mí, para que me pueda proteger bajo su cobijo divino, teniendo su protección y amor. Glorioso San Rafael, te pido que te deshagas de las cadenas que me atan al desamor, a la mala suerte y a la maldad. Te pido que me bendigas, ya que me encuentro afligido y vulnerable, para que así pueda pasar a ser uno con nuestro Señor.