Oración al arcángel Uriel para pedir un milagro económico

Las oraciones a los arcángeles es de los actos que más se repiten por parte de los seguidores de la cultura religiosa. Los arcángeles son los que tienen la misión de dar y guiar a las personas, con base en los mensajes de Dios. Cada uno de estos seres celestiales tiene sus propios dones.

Uno de los seres de luz que destaca es el arcángel Uriel. De acuerdo con el escenario digital Mundo Pránico, el significado del nombre de este arcángel es “Dios es mi luz”, de modo que es el encargado de iluminar el camino de las personas en la tierra en los diferentes ámbitos de la vida, como la salud, el trabajo, el amor, el dinero, entre otros.

El mismo blog consigna que el poder del arcángel Uriel radica en que funciona como una guía que “ayuda a tener claridad para encontrar soluciones cuando hay confusión y caos”. Además, soluciona los problemas, mientras otorga tranquilidad y paz.

El Arcángel Uriel atrae la prosperidad. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Por su parte, Santo portal agrega que el nombre del arcángel Uriel también representa la fuerza y el espíritu de la vida, así que despierta la consciencia de las personas para hacer el bien. Quienes desean atraer a este ser angelical, los expertos dicen que tiene mayor relevancia si le oran los días viernes y, además, encienden una vela de color naranja.

Sin embargo, todos los días se puede hablar con el arcángel Uriel. Lo que dicen los seguidores de la cultura religiosa es que este ser de luz ingresa a la vida de los demás, siempre y cuando se le dé el permiso. Después de esto, hay quienes le piden por aspectos puntuales, como lo son los milagros económicos.

Antes de recibir las bendiciones económicas, Uriel espera que las personas estén motivadas para servir y ayudar a los demás. “Una verdadera conexión con Uriel será un cambio de vida en la experiencia. Te sentirás obligado a usar tu nueva sabiduría para el bien de los demás, no para tu propio beneficio egoísta”, explica Santo portal.

El arcángel Uriel es un guerrero de Dios. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Así las cosas, quienes desean mejorar y tener bendiciones en el aspecto económico, pueden recitar la oración compartida a continuación:

La oración incrementa la fe en Dios, según la cultura religiosa. | Foto: Getty Images

Oración del milagro económico

Aclamado y poderoso Arcángel Uriel, tú que te encuentras junto a nuestro Señor y Creador, y que formas parte de los 7 arcángeles que defienden el reino de los cielos, hoy he venido a tu auxilio, ya que necesito tu ayuda.

Arcángel Uriel, primeramente quiero agradecerte por ayudarnos, gracias por resguardar la esperanza, fe y prosperidad de todos los hijos de Dios; gracias por ayudarnos a alejar la maldad de nuestros corazones, y estar con nosotros cuando más te necesitamos.

Hoy quiero pedirte, Arcángel Uriel, que me ayudes a enfrentar esta crisis financiera y económica que tengo, mi dinero no me alcanza para mis gastos y no quiero cometer el error de incumplirles a aquellas personas que confían en mí.

Por favor, Arcángel Uriel, acerca a mí una pronta solución a mi problema económico, permite que, de manera honrada, pueda traer dinero a mi hogar; permíteme poder hacer todas las compras que necesito, y al mismo tiempo poder salir de los compromisos en los que me he metido. Poderoso Arcángel Uriel, no me permitas caer en malos caminos, siempre ilumina mi mente y mi corazón.

No permitas que la maldad y las tentaciones se aprovechen de mi necesidad, soy una persona de bien y quiero seguir siéndolo, por eso he venido ante ti Arcángel Uriel, guíame y sé mi maestro, no permitas que la maldad se acerque, resguárdame en todo momento y lléname de sabiduría. Permíteme distinguir el bien de la maldad.

Arcángel Uriel, por favor no permitas que en mi hogar haya necesidades, permíteme hacer todas las compras que en realidad hacen falta; siempre acompáñame, ruega por mi ante papá Dios, para que siempre me dé un poco de su amor, y no permitas que me aleje del camino de la gloria de Dios, ya que con él siempre estaré a salvo.