Oración para dar gracias a Dios por esta semana que termina

Las oraciones no solo están dirigidas en caso de necesidad y cuando se esperan favores ‘especiales’ sino también para demostrar confianza, pedir perdón por los pecados y dar las gracias. Un rezo está inclinado a la semana que termina. Este fue escrito por Mery Bracho y compartido en el portal Deseos Feliz Día Semana.

Oración por la semana que acaba

Gracias a Dios que has terminado una semana,

te ruego me dirijas por tu camino de luz y bendición.

Oración para agradecer por las bendiciones

Padre amado, te doy gracias porque me acompañaste en este día y guiaste mis pasos. Gracias porque hoy pude sentir tu abrazo y tu paz aún en medio de los retos que me presentó el día. Gracias porque tú nunca me abandonas. Tú eres mi compañero fiel, mi Padre amoroso que cuida de mí.