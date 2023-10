Oración para recuperar la autoestima

En la búsqueda constante de bienestar emocional y fortaleza interior, muchas personas recurren a la oración como una herramienta para sanar heridas profundas y recuperar la autoestima. En el nombre de Jesús, esta oración se convierte en un faro de esperanza para quienes desean superar sentimientos de inferioridad, inseguridad y dolor emocional.

La autoestima es un aspecto fundamental de la salud mental y emocional de una persona. Sin embargo, en ocasiones, las heridas del pasado, las críticas ajenas y las experiencias negativas pueden minar nuestra percepción de nosotros mismos. La autoestima dañada puede manifestarse en sentimientos de indignidad, fealdad, timidez y desamor hacia uno mismo.

Mujer soltera segura de sí misma señalando con el dedo su reflejo en el espejo, bailando y sintiéndose bien. Persona independiente con autoestima alta habla positivo y lo puedo hacer motivacion. Madre satisfecha en los años 40 amada inspirada y orgullosa. | Foto: Getty Images/iStockphoto

La oración proporcionada por el portal Aleteia comienza con una súplica a Dios, el Padre Santo, en el nombre de Jesús, para que intervenga en la vida de quien ora y le otorgue una imagen justa y saludable de sí mismo. Se reconoce la presencia de sentimientos de indignidad y se busca la misericordia divina para sanar estas heridas emocionales.

La persona que ora se abre a la posibilidad de liberarse de emociones negativas como el fracaso, la vergüenza, la decepción, la culpa, la timidez y la ira. Se reconoce que estos sentimientos pueden haber mantenido a la persona en la esclavitud emocional, impidiéndole vivir una vida plena y feliz.

Los conocedores del tema religioso recalcan la necesidad de orar con fervor y honestidad. | Foto: Getty Images

“Padre Santo, en el nombre de Jesús, invoco tu misericordia y me dirijo a Ti para que me toques y me des una buena y justa imagen de mí mismo y una verdadera autoestima en Cristo Jesús.

Señor, ten misericordia de mí.

Señor, me he sentido indigno, inapropiado, inferior; me he sentido feo, tímido, patoso o que no hago nada bien. Me han criticado y llamado apodos que no me gustaron y me han hecho sufrir; me siento inseguro y no amado.

Señor, ten misericordia de mí.

Señor Jesús, llévate mis sentimientos de fracaso, de vergüenza, decepción, culpabilidad, timidez, ira o enfado. Te pido que me liberes de estos sentimientos y emociones que me han mantenido en la esclavitud y me han apartado de vivir una vida plena como varón/mujer.

Señor, ten misericordia de mí.

Amado Señor, hazme saber cuánto me amas y que soy la niña de tus ojos. Me dirijo a Ti, para que sepan que Tú has muerto en la Cruz, no sólo por mis pecados, sino también por mis profundas heridas emocionales y mis recuerdos dolorosos.

Señor, ten misericordia de mí.

Te Ruego Señor, que sanes todo lo herido y roto que hay en mi persona. Ayúdame a amarme, a aceptar tu perdón, a perdonarme a y perdonar a todos aquellos que me hayan causado injusticias: padre, madre, hermanos, tíos, abuelos, primos y demás parientes, profesores, sacerdotes, compañeros de trabajo, jefes, vecinos y amigos. Cualquiera, Señor, que no me haya mirado con cariño y me haya rechazado consciente o inconscientemente.

Señor, ten misericordia de mí.

Jesús, llena el vacío de mi vida. Y dame el amor y la seguridad que no he recibido. Dame confianza, alegría y energía nuevas para que pueda hacer todas las cosas a través tuyo.

Señor, ten misericordia de mí.

Señor devuélveme una buena imagen de sí mismo, aquella con la que yo fui concebido/a como varón/mujer y que pueda verme como Tú me ves: especial, único, digno, hermoso, para que yo llegue a ser la persona que Tú creaste y quieres que sea. Por Jesucristo Nuestro Señor, Amén”

La oración es un diálogo con Dios. | Foto: Getty Images

La oración se enfoca en el amor de Jesús y en la comprensión de que Él murió en la cruz no solo por los pecados, sino también por las heridas emocionales y los recuerdos dolorosos. Esta perspectiva invita a quien ora a abrazar la idea de que no está solo en su lucha por sanar y recuperar la autoestima.

La súplica continúa, pidiendo la sanación de las heridas y las rupturas en la persona. Se invita a amarse a sí mismo, aceptar el perdón de Dios y perdonar a quienes hayan causado injusticias en su vida, ya sean familiares, amigos, compañeros de trabajo o cualquier persona que haya contribuido al sufrimiento emocional.

La oración se convierte en un ruego para que Dios llene el vacío en la vida de quien ora y le brinde amor y seguridad. Se busca confianza, alegría y una renovada energía para enfrentar la vida con optimismo y determinación.

Finalmente, se implora a Dios que devuelva una buena imagen de sí mismo, la imagen con la que la persona fue concebida como un ser especial, único y hermoso. La oración culmina con la aspiración de que la persona pueda verse a sí misma como Dios la ve y llegar a ser la persona que él creó y desea que sea.