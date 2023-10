Poderosa oración para agradecer por el día de hoy, lunes 9 de octubre de 2023

Este lunes, 9 de octubre, millones de personas en el mundo elevarán una oración a Dios para pedir por este día y agradecer por los favores recibidos.

A propósito, en el portal Unidos en Oración comparte una oración, la cual las personas interesadas en agradecerle al Señor este día deberían rezarla.

La oración compartida en el portal citado anteriormente, es la siguiente:

Amado Señor, los rayos del sol se filtran por mi ventana y puedo darme cuenta de que eres Tú dándome un nuevo y maravilloso día. Es por ello que a través de esta oración quiero ponerme en tu presencia y darte infinitas gracias, porque me permites estar vivo, porque me das la dicha de colmar mi vida con bendiciones y porque en cada detalle que me rodea, puedo sentir el inmenso amor que tienes para mí.

Elevar las manos al momento de orar es un acto de agradecimiento a Dios. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En esta mañana que se yergue en el horizonte, quiero poner mi día en tus manos, Señor. Pues Tú eres el camino, la verdad y la vida y yo creo en Ti y en tu misericordia que se ve derramada en mi vida día tras día. Hoy elevo la mirada al cielo y proclamo tu poder, y desde el fondo de mi corazón quiero decirte que te amo, mi Señor bendito y alabado.

Hoy quiero glorificar tu nombre, Padre bueno, porque sé que pase lo que pase en este día, tu presencia estará a mi lado, dándome los ánimos para seguir adelante y no caer en las tribulaciones. Gracias, Padre celestial, por darme el regalo de poder llamarme hijo tuyo, pues lo mejor que me ha podido pasar es reconocer que Tú eres mi Dios, mi único Señor.

Me siento afortunado de creer en Ti y en tu poder, es por ello que te suplico, a Ti mi Dios amado, que este día sea fructífero en todas las actividades que realice, ya sea en mi casa, en mi centro de labores, de estudios o a cada lugar al que yo vaya, te pido que tu gracia se derrame sobre mí y pueda lograr todos mis objetivos con éxito.

La oración ayuda a las personas acercase a Dios. | Foto: Getty Images

Dios maravilloso, es mi deseo poder caminar este día bajo tu luz, bajo tu amparo y tu protección. Por favor, no permitas que nada malo me suceda, líbrame de los accidentes y cualquier tipo de desgracia y no solo a mí, sino también a mi familia. Por favor, guárdanos de todo peligro y sé nuestro guardián en cualquier circunstancia.

Tú conoces mi realidad, Señor amado, Tú bien sabes cuales son mis debilidades, mis angustias y desconsuelos. Tú bien conoces mi pecado y sabes que no soy perfecto, es por ello que en este día también me acerco a Ti para pedirte que transformes en mí, todo lo que deba ser cambiando y mejorado. Señor incomparable, no soy digno de Ti, pero sé que tu amor y tu misericordia son más grandes que todo.

La oración es una forma en la cual el creyente se comunica con Dios. | Foto: Getty Images

Hay veces en las que me desanimo y quiero tirar la toalla, pero Señor, te pido que no lo permitas, que seas Tú quien me sostenga, pues Tú eres el único capaz de hacerlo todo posible. Tú eres capaz de corregir mi camino y ayudarme a crecer en tu amor. Toma mi vida, Dios mío, y ayúdame a ser una mejor persona.

Que mi familia, mis amigos y todo aquel que me rodea, pueda ver tu luz a través mi vida. Quiero ser un testimonio de Ti, Señor adorado, de tu poder, de saber que no hay nada que pueda derrotarme si Tú estás conmigo. Qué hermoso se siente mantener las esperanzas puestas en Ti, pues Tú nunca fallas y nunca nos abandonas.