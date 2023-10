Palabras poderosas de la Biblia para evitar que alguien se rinda

Oración para evitar que alguien se rinda

¡Señor, tú eres mi Dios!, necesito que intervengas y me salves de mis enemigos. ¡Líbrame de todos ellos, por favor! Padre, en medio de mis enemigos, yo me refugio solo en ti y confío en tu gran poder.

Sé que tú eres quien puede librarme de todas las amenazas y peligros. Tú eres mucho más poderoso que cualquiera de mis adversarios. No permitas que me hagan daño, por favor. Intervén a mi favor, Dios mío.

¡Sálvame, Señor mi Dios, porque en ti busco refugio!¡Líbrame de todos mis perseguidores! de lo contrario, me devorarán como leones; me despedazarán, y no habrá quien me libre.