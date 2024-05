Bogotá, ciudad de conciertos: mayo no da respiro con una muy variada oferta de géneros estallando en vivo

Marzo cerró marcado por una gran edición del Festival Estéreo Picnic 2024; abril fue memorable, porque el rock fue absoluto rey (cubierto con fuerza desde nuestras Crónicas de rock) pero tuvo amplio espacio para espectáculos enormes, como el extravagante y colorido concierto de Karol G. Ahora, en mayo, abrimos la cancha de nuestra agenda, y por eso abarca desde lo más pesado hasta lo más sentido y lo más funkero, pasando por gran rock latinoamericano, indie, electrónica del más alto nivel, cumbia villera, pop de vanguardia y muchos géneros más.

Caifanes / 3 de Mayo / Movistar Arena

Luego de shows agotados en 2019 y una presentación cautivante en el Festival Cordillera 2022, la banda mexicana liderada por Saúl Hernández vuelve a su segundo hogar, Colombia. Lo hace para celebrar tres décadas de El Nervio del Volcán, un disco que cambió la historia de la música latinoamericana, lanzado el 29 de junio de 1994, la consolidó en el panteón del rock latino, con himnos chamánicos como “Afuera”, “Aviéntame”, “Ayer me dijo un ave” y más. Luego de su paso por Cali, Caifanes tocará en la capital, hoy, 3 de mayo de 2024. La evolución y los cambios siempre han sido y seguirán siendo parte de la historia de esta enorme agrupación, mexicana de origen y Latinoamericana de corazón, pero permanecen constantes la música y la entrañable magia, que varias generaciones comparten y llevan tatuadas en el corazón. Esa conexión es tan poderosa en 2024 como en su inicio. Para los jóvenes su música es nueva; para los mayores, esas canciones son ya parte de la banda sonora de sus vidas. La pasión y entrega con la que escuchan y unen su voces con la banda, permanecen intactas y más fuertes que nunca. Esta banda atemporal continúa su camino con poderosos y emotivos conciertos. Ayer rockeó en Cali, y hoy lo hará en Bogotá, mañana lo hará en Medellín, una vez más, para dejar huella, como siempre.

Ivan Lins y Gonzalo Rubalcaba / 4 de mayo / Teatro Colsubsidio

El cantante brasileño y el pianista cubano darán en la capital una única presentación que promete deleitar a los amantes del jazz y los sonidos brasileños y cubanos. Rubalcaba y Lins se unen en un espectáculo que fusiona universos musicales distintos pero complementarios. Con sus composiciones caracterizadas por la belleza melódica y la riqueza armónica, Lins aporta la frescura y originalidad de la música brasileña, desde la samba hasta el jazz. Por otro lado, Gonzalo Rubalcaba, reconocido por su virtuosismo y su capacidad para fusionar el jazz y la música cubana, añade su expresividad emocional al evento. Ambos artistas, con trayectorias exitosas y reconocimientos en la escena musical internacional, prometen una colaboración musical única y aplaudida por la crítica especializada.

Duki / 4 de mayo / Movistar Arena

El argentino regresa a nuestro país, luego de una trayectoria de conciertos y shows exitosos, con resultados impresionantes. Agotó dos de sus shows en el River Plate en Buenos Aires, Argentina, con una capacidad de 150.000 personas y fue el primer artista del movimiento urbano en agotar por completo las entradas en el Estadio Bernabeu del Real Madrid y en menos de 24 horas, así como un sold out en El Palacio de Los Deportes en México, con una capacidad de más de 20.000 personas. DUKI Luego de ser un éxito total en su primera visita, en 2022, uno de los líderes del movimiento urbano promete un show sin precedentes.

Danna Paola / 5 de mayo / Movistar Arena

En abril, la cantante mexicana emergió de las sombras para revelar su álbum CHILDSTAR, sin miedo a presentarse como la versión más auténtica de sí misma. En este trabajo, Danna muestra una versatilidad artística y un increíble talento vocal mientras explora nuevos sonidos. La producción narra la historia de un fin de semana de fiesta, sexo, alcohol y fantasía interminable. Y todo esto promete canalizar en su espectáculo en vivo.

Rhapsody of Fire / 7 de mayo / Astor Plaza

Desde Italia, los épicos Rhapsody of Fire regresan al país para narrar epopeyas medievales y cantos de héroes antiguos, de la manera como solo ellos lo saben hacer. Bajo el mando del tecladista Alex Staropoli, lo acompañarán Roberto de Micheli, Danilo Arisi (quien reemplazará a Alessandro Sala en el bajo), Giacomo Voli y Paolo Marchesich, llegarán al Astor Plaza a hacer power metal de la más alta calidad, sostenido en una carrera de más de 30 años y 14 álbumes, entre los cuales, muy probablemente, suene algo de Challenge The Wind, su más reciente álbum próximo a salir. Será un concierto digno de apreciar y narrar en tiempos futuros.

Milky Chance / 8 de mayo / Royal Center

El dúo musical alemán Milky Chance, conocido por su distintivo sonido indie pop que ha cautivado audiencias en todo el mundo, se prepara para su primer concierto en solitario en Bogotá, Colombia. Formado por Clemens Rehbein y Philipp Dausch, Milky Chance ha dejado una huella imborrable en la escena musical contemporánea con éxitos como “Stolen Dance” y su álbum debut “Sadnecessary”. Tras su aclamada presentación en el Festival Estéreo Picnic 2018, donde dejaron a todos los asistentes con ganas de más, regresan a Bogotá para ofrecer una experiencia única en vivo. Su más reciente álbum, Mind the Moon (2019), refleja una madurez artística aún mayor, fusionando elementos de folk, electrónica y pop de manera innovadora. Con letras emotivas y melodías envolventes, Milky Chance promete un emocionante viaje auditivo.

BIME Showcases / de 8 a 11 de mayo / varios escenarios

En este evento clave para la industria musical colombiana e iberoamericana, en el que se encuentran tanto los músicos como la industria musical, habrá más de sesenta conciertos en distintos puntos de la ciudad. Tendrán lugar en la propia Universidad Ean, sede de BIME Pro (las charlas de industria), y en el Distrito Creativo de la Calle 85, en espacios como Sánchez Cervecería, Patrona, Egua, Mad Radio y 440 Music Hall. Esta celebración de la música apuesta por el nuevo talento artístico y busca acercar su programación al público profesional presente en BIME, así como a la ciudad de Bogotá, ofreciendo plazas de acceso libre para el público general (limitadas al aforo).

Accept / 9 de mayo / Astor Plaza

Una de las bandas más importantes del heavy metal, liderada por Wolf Hoffman, Accept regresa a Bogotá con sus grandes éxitos y muestras del que será su nuevo trabajo discográfico, Humanoid. Desde su primer trabajo homónimo, lanzado en 1979, la banda alemana de heavy metal ha cautivado con potentes riffs y con canciones que se han convertido en himnos del género, como “Balls to the Wall”, “Princes of the Dawn” y “Burning”. Se ha confirmado que su guitarrista Phil Shouse no participa en la gira latinoamericana actual, y lo reemplaza Joel Hoekstra, de grandes pergaminos en bandas como Whitesnake y Trans-Siberian Orchestra. A Accept se suma la banda de metal melódico AMALGAMA, un proyecto internacional fundado por Vlad “Graf” Ivoilov, al que se unió más tarde el poderoso dúo de Timo Sommers y Joey Marin De Boer (ambos Ex Delain).

Carcass / 9 de mayo / Bar Calle 13

El concierto marca el regreso a la ciudad del gran cuarteto de Liverpool (… y no son The Beatles), y por eso los fanáticos de la música extrema no se lo pueden perder. Considerado por muchos como uno de los pioneros del grindcore y uno de los referentes del death metal en el mundo, el cuarteto británico estará por quinta oportunidad en el país. Su última presentación en Colombia fue en 2019, cuando tocó en el festival Altavoz en Medellín. La agrupación se caracteriza por sus brutales sonidos repletos de velocidad, agresividad y a la vez una vasta técnica a la hora de ejecutar sus instrumentos, combinados con voces guturales y rasgadas que evocan letras viscerales y crudas, ha inspirado a muchas bandas en el mundo. Liderados por Jeff Walker (voz principal y bajo) y Bill Steer (guitarra y coros), fundadores de la banda en 1985, estarán acompañados por Daniel Wilding (batería) y Nippy Blackford (guitarra), quienes están desde 2012 y 2023 respectivamente. Carcass celebrará con sus fanáticos colombianos casi cuatro décadas de brutalidad y contundencia, seguramente interpretará canciones de álbumes clásicos como Reek of Putrefaction, Necroticism: Descanting the Insalubrious y de quizás su trabajo más reconocido: Heartwork. También viene para promocionar su álbum más reciente, Torn Arteries, lanzado en 2021.

Damas Gratis / 10 de mayo / Chamorro City Hall

La célebre banda de cumbia villera argentina, formada en 2000 por el músico y compositor Pablo Lescano, hijo ilustre del barrio de San Isidro, en Buenos Aires, regresa a la capital con su banda a cantarlo todo por lo alto (seguramente acompañado de la gente). El concierto estaba pactado para el Royal Center, pero por su éxito en ventas, se decidió moverlo al Chamorro.

Bicep / 11 de mayo / Royal Center

Una de las nuevas joyas del breakbeat y la electrónica británica. Andrew Ferguson y Matthew McBair componen este dúo que, en 2012, fue reconocido por DJ Mag como La Revelación Británica del año. Cinco años después firmaron con el aclamado sello Ninja Tune, el vehículo para lanzar sus dos únicos y celebrados discos: Bicep (2017) y Isles (2021). Más de 10 EPs y colaboraciones con artistas como Simian Mobile Disco, Hammer o Clara La San hacen parte de la historia de esta propuesrta norirlandesa. La invitada de lujo que se suma a la fiesta: HAAi.

Einar Solberg / 12 de mayo / Auditorio Fernando Sor

La voz líder de los noruegos Leprous (The Band del metal, guardando las proporciones) regresa a Colombia, esta vez en solitario, para dar un show íntimo, acompañado de un piano. En lo que promete ser un evento especial, Solberg (otra increíble voz para tener en cuenta) muy seguramente interpretará canciones de Leprous y de su álbum en solitario, 16, además de una que otra sorpresa. Sí, Einar Solberg (solo o con su banda) es mucho más que “el cuñado de Ihsahn” (quien hace poco estuvo con Emperor en una presentación memorable), tiene talento y calidad para compartir con el mundo. Imperdible este formato de piano y voz.

Kool & the Gang y Village People / 15 de Mayo / Movistar Arena

Una noche absolutamente “Boogie Nights W”, la del 15 de mayo reúne a dos de los exponentes más importantes de la música disco y funk: The Village People y Kool & The Gang y , íconos de los años setenta y ochenta, ambos grupos ofrecerán una noche de éxitos. Los Village, íconos queer, traen canciones infaltables como “YMCA”, “Macho Man” y “Go West”; por su lado, los ultrafunkeros liderados por el bajista Robert ‘Kool‘ Bell (con el que hablamos en nuestra edición impresa de esta semana), recién introducidos al Salón de la Fama del Rock’n’Roll, lanzarán su arsenal fiestero de varios sonidos y matices, con “Ladies Night”, “Jungle Boogie”, “Fresh”, “Get Down on it”, “Celebration” y muchos más éxitos. Esta fecha en Bogotá hace parte de la gran celebración de 60 años de carrera de una agrupación legendaria.

Pimpinela / 16 de mayo / Movistar Arena

El dúo icónico argentino llega como parte de lo que puede ser, en varios casos, una inolvidable celebración a las madres. Prometen una velada cargada de nostalgia y romance, Joaquín y Lucía Galán, quienes en vivo transportan a su audiencia a través de décadas de éxitos musicales y pasión desbordante. La voz potente y emotiva de Lucía se fusionarán con la pasión y el carisma de Joaquín, creando su característica química escénica, esa que irradia energía y autenticidad desde siempre. Sonarán clásicos como “Olvídame y Pega la Vuelta” y baladas profundamente emotivas como “A Esa”.

Ashnikko / 17 de mayo / Royal Center

La destacada artista (conocida también como Ashton Nicole Casey) continúa dejando huella en la escena musical contemporánea con su enfoque único en el pop. Reconocida por su EP Demidevil (2021), que incluye éxitos aclamados como “Daisy” y “Slumber Party”. Ashnikko fusiona letras ingeniosas y provocativas con elementos pop, rap y punk, creando una experiencia musical verdaderamente única. Tras su electrizante actuación en el Festival Estéreo Picnic 2022, ahora se prepara para deslumbrar al público bogotano con este concierto exclusivo. Sus actuaciones en vivo están marcadas por una energía efervescente e innovadora, y han generado una base de seguidores en constante crecimiento.

Capital Fest / 17 de mayo / Movistar Arena

Dr Krápula celebra sus 25 años de vida artística y a ese festejo se unen bandas de amplio recorrido y resonancia como Los De Adentro, La Derecha, The Mills, Superlitio, Los Rolling Ruanas y la Doble A. Por primera vez, estas bandas representativas del rock en varias de sus vertientes se reunirán en un concierto sin precedentes.

Cuarteto de Nos / 18 de mayo / Movistar Arena

Esta banda uruguaya se ha ganado, con los años, los discos y las canciones, el honor de ser una de las más importantes y queridas en Latinoamérica. Y sí, para nadie es secreto que en Colombia ya se sienten “locales”. Sin duda, será un concierto en el que la gente se lo cantará todo.

Tattoo Music Fest / 18 y 19 de mayo / Corferias, pabellón 8

En su novena edición, regresando a uno de los lugares más emblemáticos de Bogotá, este masivo encuentro que mezcla música y artistas del tatuaje ofrece más de 20 agrupaciones en vivo y presenta a 200 reconocidos tatuadores nacionales e internacionales (además de influencers como @renezz y @The_Black_Alien_Project, que han revolucionado la cultura del tatuaje a nivel mundial).

Por el lado de la música, el cartel lo lidera la agrupación californiana The Aggrolites, quienes han dejado un legado intachable en la escena del ska y el reggae a nivel mundial. Representando los sonidos estridentes, desde Suecia, la agrupación de black metal Dark Funeral regresa a Colombia a destilar su furia. Se suman artistas reconocidos en la escena del metal como Mortiis (Noruega), Suffocation (Estados Unidos), Unearth (Estados Unidos) e Integrity (Estados Unidos), entre otras grandes exponentes de los sonidos fuertes. El hard core se hace presente con agrupaciones como Merauder (Estados Unidos), Worst (Brasil) y Zulu (Estados Unidos). Por Colombia se presentan Poison The Preacher, Lost In Darkness, 1nsanic, Keep The Rage, y más.

Mago de oz / 18 de mayo / Royal Center

Dos años después de su última visita, la legendaria español abanda regresa como parte de su gira latinoamericana “Feliz No cumpleaños tour 2024″. El Mago vuelve luego de lanzar el video de su más reciente sencillo “Seremos huracán”, segundo adelanto de su álbum Alicia en el Metal Verso, que lanzarán el 26 de enero de 2025. Con más de tres décadas de trayectoria, y casi una treintena de trabajos discográficos entre álbumes de estudio, en vivo y recopilatorios, los músicos han creado un sonido que mezcla el metal y hard rock con elementos sonoros del folk, música celta, blues y rock and roll. Desde sus primeros conciertos en 1988, se les reconoce por canciones como “Molinos de viento”, “Hasta que el cuerpo aguante”, “Fiesta pagana” o “La leyenda de la Mancha”. Entradas disponibles en Eticketablanca.com.

Black Pumas / 20 de mayo / Royal Center

La psicodelia soul de Eric Burton y Adrián Quesada regresa a Bogotá con uno de los conciertos más emotivos y viscerales de 2024. Y esto se sabe porque su música llena de alma y talento así lo indica,; también porque su historia con Colombia tiene episodios de emoción irrepetible. Fue a ellos a quienes les correspondió lidiar, ante el incrédulo público del Estéreo Picnic 2022, con la horrible noticia de la muerte de Taylor Hawkins. Y lo hicieron sanando por momentos la herida abierta con música muy sentida que, como pocas veces antes, tocó el corazón.

Será una noche de conmemoración sonora con los éxitos contemporáneos de la banda de Austin, Texas, y los nuevos hits de su más reciente trabajo discográfico, titulado Chronicles of a Diamond. Sobre este disco, hablamos largo y tendido con Quesada, en una entrevista que puede leer aquí.

Juanes / 24 de mayo / Movistar Arena

Como parte de su gira nacional Juan Es Colombia Tour, que lo lleva a Medellín, Cali, Pereira, Bogotá y Bucaramanga, el parcero toca de nuevo en en la capital luego de un 2023 memorable para su carrera. El año pasado le dejó: cuatro nominaciones/gramófonos en los Latin Grammy 2023 (nuevo récord como el artista solista latinoamericano con más nominaciones y estatuillas en la historia de los premios); una exitosa gira por Europa y América Latina; un gran concierto en la segunda edición del Festival Cordillera, y dos sold out junto a Morat en el Atanasio Girardot de Medellín. En este concierto promete todos sus grandes clásicos y sus más recientes éxitos.

Mystifier / 24 de mayo / Boro Room

Blasfemia y contundencia sudamericana habrá esta noche, en la que sonidos oscuros se apoderarán de Bogotá. Desde Brasil, llega por tercera vez al país la leyenda del black metal sudamericano: Mystifier. Con cinco álbumes de estudio y tres décadas de trayectoria, la agrupación regresa a la capital después de cinco años. Caracterizada por los sonidos del black metal combinados con tintes de death metal, así como un uso característico de teclados, que le imprimen una atmósfera oscura y blasfema, la agrupación liderada por Beelzeebubth (Armando da Silva), líder y fundador, encargado de los coros y las guitarras, estará junto a otros tres grandes músicos que lo acompañan y conforman la alineación actual de la banda desde hace unos años. Fundada a finales de los ochenta, la agrupación, considerada de culto por los seguidores del género de la región e incluso en el mundo, pisará fuerte una vez más en la capital.

BAUM Fest / 24 y 25 de mayo / Corferias

Con un cartel arrollador, de tintes históricos, y prometiendo sets cargados de los beats más rápidos, progresivos y melódicos, en géneros como techno, trans euro dance, house y techouse, regresa a Corferias el tremendo fiestón de música electrónica. Entre sus grandes atracciones, gigantes como Deadmau5 y Paul Kalkbrenner, acompañados por sensaciones de peso actual como Miss Monique e históricos eternos como Jeff Mills. A ellos se suman Ben Böhmer, Lilly Palmer, Ellen Allien, Nico Moreno, Kink y Paco Osuna.

Se sapuesta demás por nuevos talentos como Abstract Division, Clara Cuvé, Mahmut Orhan, MCR-T y Karah, quienes compartirán escenarios con protagonistas melódicos y progresivos como Argy, Hozho y Fideles. Algunxs destacadxs del hard techno serán I Hate Models, Patrick Mason, Chippy Nonstop, Lee Ann Roberts y Funk Tribu. Estos harán bailar a la gente junto a los clásicos de Víctor Ruiz, Boy Noise, Ex Cup y otrxs. Y la vanguardia la traerán los decks de Julian Muller, Bad Boombox, Ameme, Seth Troxler, Ben Sterling, Mahony, Late Replies, Cruz y más.

Don Tetto / 25 de mayo / Movistar Arena

“Queremos verlos a todos rompiéndola, dejando sus voces y corazones en nuestro show, llenando la casa y haciendo historia”, dice la banda a sus seguidores, sobre este concierto, en el que, aseguran, “Seguimos soñando juntos, en una de las noches más grandes del rock en Colombia”.

Louis Tomlinson / 28 de mayo / Coliseo Medplus Live