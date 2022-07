Patricia Ariza será ministra de Cultura: así reacciona el sector de las artes en el país

Una figura histórica del teatro colombiano y latinoamericano, que denunció la visión cultural del gobierno saliente desde su reduccionismo de cifras y su falta de compromiso con la paz, en un país inundado por lágrimas atragantadas y duelos por expresar y superar (que aun así la reconoció por su admirable trayectoria en 2019), Patricia Ariza asumirá como ministra de Cultura en el gobierno de Gustavo Petro. Su mandato es sencillo: restaurar en la cultura, desde las instituciones, el humanismo vasto de intangible pero inmenso valor que se quiso minimizar por demasiado tiempo. Ese mandato implica mirar a la paz y hacer de la cultura un elemento instrumental en esa Colombia de tanta diversidad en expresiones que necesita dejar atrás el conflicto y tiene todo el potencial para lograrlo.

Así aceptó Ariza el nombramiento, por medio de su cuenta de Instagram.

En 2019, en pleno estallido social en Colombia, en días en los que la palabra covid no asomaba aún, consultamos a la actriz, dramaturga, activista, gestora y poeta nadaísta santandereana, nacida en Vélez en 1946, sobre las razones por las cuales marchaba en las calles, como decenas de miles de colombianos, haciendo sonar su cacerola. La valiente mujer que asumirá este nuevo reto con la entereza con la que ha asumido todos los grandes retos de su vida (entre ellos, el de sobrevivir contra la estigmatización política y el exterminio de la UP) respondió con palabras que ha expresado por décadas desde sus acciones y su arte, y que marcan el camino de lo que hará desde el ministerio.

“Marché con el movimiento mujeres, con la escuela Mujeres en escena, con artistas de Mujeres en escena por la paz. Y sigo tocando cacerolas. Marché por que queremos una reforma cultural donde haya un gran proyecto nacional de cultura por la paz, en contra de reformas tributarias (porque estos días todo el mundo paga más de lo que puede), por la militarización progresiva de la vida de los colombianos y colombianas, por la muerte de los líderes y lideresas sociales, por la muerte de los excombatientes, por el poco aprecio que hay en las instituciones frente al arte y la cultura y por la violencia creciente contra las mujeres”. Esa voz estará ahora al mando de la cartera de cultura.

Patricia Ariza ha sido reconocida a nivel mundial por sus aportes a la cultura y a la paz de Colombia - Foto: Daniel Reina Romero / Archivo SEMANA

Esto escribió esta revista en 2019, cuando esta polifacética y transparente mujer recibió un reconocimiento a su vida y obra junto con Santiago García y Carlos José Reyes: “Ariza, una verdadera fuerza natural, ha actuado, creado y gestado en decenas de producciones; también militó desde sus creencias en la Unión Patriótica, y sufrió profundamente su exterminio. A pesar de los duros golpes de la violencia, jamás se rindió en su causa de dar aire a la expresión teatral. Dirige actualmente La Candelaria, pero también dos de los más importantes festivales de teatro del país: el Alternativo y el de Mujeres en Escena por la Paz, que le han merecido grandes reconocimientos y, sobre todo, la prueban como una creadora con la sensibilidad en el lugar en el que Colombia la necesita. Como pocas personas en el país, Ariza tiene un ímpetu claro, y el corazón en la necesidad expresiva del país”.

Pasar del lado que ha pedido reformas por mucho tiempo al lado que las implementará no le será fácil, y no se trata de que le sea fácil. Pero Ariza aceptó y, por consiguiente, por el camino de integridad que ha marchado en su vida, se sabe que lo hará hasta el límite de sus capacidades (que son muchísimas). Sobre su nombramiento, consultamos a varias voces del sector cultural. Esto nos dijeron.

Nacida en Vélez, Santander, Ariza fundó el Teatro La Candelaria en 1966 con Santiago García. Desde entonces ha sido una presencia fundamental en la escena cultural del país. Desde las tablas jamás dudó en poner en escena los temas dolorosos de los que había que hablar. - Foto: Daniel Reina Romero / Archivo SEMANA

“Un hecho trascendental”

Jorge Hugo Marín - actor, director y dramaturgo, co-fundador de La Maldita Vanidad / La llegada de Patricia Ariza es un hecho trascendental, importantísimo, en la corta historia que tiene el ministerio de Cultura, ya que es la primera vez que una artista, activista, líder de paz, artista activa, creadora de un grupo de teatro activo, presente, llega a una cartera de esta categoría. Es un hecho que le da un estímulo muy grande al gremio. Desde que se supo, ha sido unánime la respuesta de todo el gremio dándole el aval a Patricia.

Ella no solamente es una artista, ha venido trabajando en muchos procesos a través de la paz. El Festival mujeres en escena es clave en esto, el Festival alternativo ha sido trascendental al abrir la posibilidad de que el centro del país y otras regiones apartadas tengan un espacio en la escena bogotana.

Sus posturas han sido muy claras frente a los derechos sociales de los artistas y a la manera como se debe entender la formación cultural dentro de los procesos de formación académica. Creo que debe tener una muy buena asesoría en muchos otros temas, pues no va a manejar la cartera sola. Hará un equipo, y como cabeza de ese equipo puede dar unas herramientas importantísimas que se ajustan a lo que el gobierno electo busca, y que durante mucho años, ella, desde la oposición ha venido buscando.

Yo he sido testigo, fui parte del Consejo nacional de teatro cuando Mariana Garcés fue ministra (en el gobierno Santos), y Patricia siempre fue muy presente en exigir, en pedir, en reclamar, en pedir atención en muchos de los sectores y puntos que nos competían en el mundo de las artes escénicas. Hay que darle todo el respaldo. Obviamente tendrá que tener sus asesores, personas que la conduzcan en diferentes temas, más allá de los que ella domina. El ministerio de Cultura es un gabinete mucho más amplio.

Ricardo Silva - Escritor y columnista / Pienso que Patricia Ariza puede hacerlo bien. Me gusta el símbolo. Me gusta la edad que tiene. Me alegra que una persona que ha dado la vida por la cultura llegue a ese ministerio. Me parece que nos honra a todos que se nombre a gente que conoce nuestra historia, que ha sobrevivido a tanta violencia y ha hecho una carrera a punta de darle voz a quienes no la tienen.

Creería que Ariza conoce por dentro el asunto y sabe bien lo que se requiere para sacar adelante empresas culturales y creería que la presencia de Santiago Trujillo garantiza, además, un ministerio aun mejor.

Clarisa Ruiz - gestora cultural independiente / Patricia Ariza es, para mí, un símbolo. Ella ha construido un símbolo de muchos pedazos de nosotros, que somos un país que ha estado muy roto. Ella representa lo que se ha vivido con las víctimas, representa la solidaridad y nuestra capacidad de unirnos en torno a ellas. Y también es un símbolo de la búsqueda de la paz. Su trabajo ha sido incansable y de gran coherencia a lo largo de la vida. Es una gran dramaturga, directora, y los teatros que impulsa viven. Ella es un símbolo de Colombia, también, porque con su teatro ha recorrido el país. Lleva a Colombia en el corazón. Y nosotros crecimos con ella, pero la juventud tiene en ella también a una gran maestra.

Es una gran elección, porque es una gran gestora que ha sabido sacar los proyectos adelante. Además es embajadora de Colombia en muchos países. Creo que el presidente escoge muy bien, es un gran acierto. Patricia sabrá rodearse de un equipo maravilloso. Estamos muy contentos, y esperamos que el arte y la cultura florezcan y avancen con el futuro de este país.

Diego Gómez Guzmán - Llorona Records / Discos Pacífico / Patricia Ariza es un referente para todos los artistas y gestores culturales de Colombia. Ella conoce y ha vivido las luchas del sector desde la sensibilidad del oficio de crear, de ser artista, desde el caminar con la gente y las comunidades que han encontrado en la cultura el único lugar para poder ser.

Reconocernos en una persona que ha vivido el quehacer de la cultura como cualquiera de nosotros ya es un cambio radical. El reto creo que sigue siendo poder sacar adelante una legislación que responda al tipo de organizaciones del sector. De esta manera estas podrán ser cada vez más fuertes desde su relevancia local y su dialogo con pares y públicos de todo el mundo. El error de la economía naranja era estructural, nunca se pensó para la realidad de los que hacemos y vivimos de la cultura.

Laura García - Actriz

Limpieza

Por si se te ocurre lavarme

No me vayas a quitar el barro

Del que estoy hecha

Es un poema de Patricia Ariza. Claramente orgullosa de lo que es y hasta de lo que será, imagino que por eso amasará también el barro del que estamos hechas nosotras, las que como ella, somos artesanas de la palabra y el movimiento. Nosotras, nosotros. Será un ministerio entonces de la poesía de la calle, de lo nocturno, de los trabajos en el teatro que no tienen hora, del caballete, de las gaitas y los acordeones; y la juventud rockera y la adicta a Vivaldi o a la historia de heroínas intactas o muertas; del juglar, el grafitero, la bailarina de chichamaya o del cisne negro. Porque cabemos y somos grandes. Buena suerte, Patricia.