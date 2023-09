Poderosos rituales para invocar al Ángel de la guarda

La fe cristiana de manera particular es la que cuenta con el mayor número de creyentes en el mundo, sin embargo, también es la que recoge un mayor número de figuras de culto, a causa de distintos pasajes de la Biblia , o elementos que descienden a partir de ciertos relatos o creencias.

¿Cómo se puede invocarlos?

Un ejemplo de esto, es una oración que se le enseña a muchos seres humanos desde edades bastante tempranas, con el fin de que estos puedan invocar a un Ángel de la guarda, y cuenten con una protección no solo durante su día a día, sino también mientras duermen, por lo que suele ser orada durante la noche; la oración se presenta de la siguiente manera, como lo explica el portal, Terra:

“Ángel de mi guarda, de mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en los brazos de Jesús y de María. Ven siempre a mi lado, tu mano en la mía. ¡Ángel de la guarda, dulce compañía!”.