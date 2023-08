¿Cómo pedirle ayuda a los ángeles?

¿Cómo hace cuando quiere iniciar una supuesta comunicación?

Hay dos maneras. La manera rápida es simplemente yo mentalmente tener una comunicación con ellos, como si fuera algo telepático: Yo pienso algo y recibo el pensamiento de respuesta. Cuando quiero hacerlo más en profundidad, entonces ya me concentro, me relajo, coloco música suave, cierro los ojos y entro en una meditación. De esa manera es cuando yo puedo empezar a recibir información por escrito.

¿Qué significa un ángel para las personas?

¿Cómo se describiría esta labor?

¿Cómo las personas se dan cuenta de su capacidad para esto?

De manera consciente, he estado canalizando mensajes durante más de dos décadas. Todo comenzó en un día común en Bogotá, cuando trabajaba para una revista. En momentos en los que uno está pensando, a veces se escucha una voz interior que responde, ¿verdad? Fue exactamente así. Mientras estaba sumida en mis pensamientos, de repente, una nueva idea se presentó y empezó a responder lo que estaba reflexionando. Quedé perpleja y al llegar a la oficina, me encontré con una compañera de trabajo y amiga. No sabía que ella tenía esta habilidad particular, y fue ella quien me explicó que estaba empezando a recibir mensajes.