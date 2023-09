¿Qué dice la Biblia sobre el divorcio y la separación?

Estos mandamientos incluyen: amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no darás falso testimonio ni mentirás, no codiciarás los bienes ajenos y no consentirás pensamientos ni deseos impuros, el cual se despliega en “No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo” (EX 20,17).