Los salmos que ayudan a iniciar la semana de mejor manera y a eliminar las malas energías

Salmo 5:

Señor, de madrugada ya escuchas mi voz: por la mañana te expongo mi causa y espero tu respuesta. Tú no eres un Dios que ama la maldad; ningún impío será tu huésped.

Salmo 23:

Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de reposo me pastoreará.