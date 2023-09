Estos son los 7 salmos de protección para bendecir el hogar

Hay diversas situaciones en la vida en la que las personas se sienten inseguras, salen los miedos, que las cosas no salen bien o creen que algo malo puede llegar a pasar de forma inesperada. Es en estos momentos cuando buscar la protección de Dios es crucial para reencontrarse con la tranquilidad.

Los 7 salmos de protección para bendecir el hogar

Salmo 91

5 No temerás el terror nocturno,

Mas a ti no llegará.

9 Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza,

10 No te sobrevendrá mal,

Para que tu pie no tropiece en piedra.

15 Me invocará, y yo le responderé;

Salmo 121

3 No dará tu pie al resbaladero,

4 He aquí, no se adormecerá ni dormirá

6 El sol no te fatigará de día,

Salmo 129

2 Mucho me han angustiado desde mi juventud;

Mas no prevalecieron contra mí.

7 De la cual no llenó el segador su mano,

Salmo 23

“Jehová es mi pastor; nada me faltará.

2 En lugares de delicados pastos me hará descansar;

Junto a aguas de reposo me pastoreará.

Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.

No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo;

Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.

6 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida,

Salmo 27

Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme?

No temerá mi corazón;

4 Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré;

Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal;

Me ocultará en lo reservado de su morada;

Sobre una roca me pondrá en alto.

6 Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean,

7 Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo;

Tu rostro buscaré, oh Jehová;

9 No escondas tu rostro de mí.

No apartes con ira a tu siervo;

Mi ayuda has sido.

No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación.