Salmo 25: oración pidiendo amparo, guía y perdón

Para los creyentes de las religiones católicas y cristianas, una de las mejores maneras de poder entablar una comunicación directa con Dios es a través de la oración y la lectura de la Biblia. De ahí la importancia de acudir a pasajes bíblicos o versos redactados en el pasado, los cuales siguen perdurando dentro de las tradiciones.

Uno de los más leídos es el libro de los Salmos, porque sirve como guía en diferentes momentos de la vida, así como evoca una serie de himnos, cantos y oraciones para invocar la presencia del Señor. Tradicionalmente, a cada Salmo se le ha asignado un significado, de manera que se ajustan a prácticamente cualquier situación.

Para pedir amparo, guía y perdón de Dios, existen muchos salmos que buscan hacer una reflexión. Por ello, muchas personas rezan el salmo 25, el cual tiene un gran significado para los creyentes, pues enfatiza la importancia de reconocer los errores, como humanos y aprender a perdonar, sin sentir ningún tipo de juzgamiento.

A continuación, el portal web Biblegateway da a conocer este poderoso salmo.

Salmo 25

A ti, oh Señor, elevo mi alma. 2 Dios mío, en ti confío; no sea yo avergonzado, que no se regocijen sobre mí mis enemigos. 3 Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado; sean avergonzados los que sin causa se rebelan.

4 Señor, muéstrame tus caminos, y enséñame tus sendas. 5 Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación; en ti espero todo el día. 6 Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias, que son eternas. 7 No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones; acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor.

8 Bueno y recto es el Señor; por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. 9 Dirige a los humildes en la justicia, y enseña a los humildes su camino. 10 Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. 11 Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande.

12 ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. 13 En prosperidad habitará su alma, y su descendencia poseerá la tierra. 14 Los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto.15 De continuo están mis ojos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red.

