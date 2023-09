¿Qué oración hacer para que deje de llover?

La lluvia en la Biblia

Oración para que pare de llover

Acudo a ti, aceptando y proclamando tu santo poder, reafirmando mi eterna devoción hacia ti, te pido Santa Clara, que hoy me concedas el milagro de que no llueva, de que las aguas benditas del Señor, cesen su caída, que el cielo se despeje, se colme de una tonalidad azulada, que el cálido ambiente nos cubra a todos, te pido Santa Madre. Intercede por mi ante nuestro Dios todopoderoso, para que no permita la caída de agua desde las nubes, que ninguna tormenta azote este lugar, que la calma y el sol, se asomen hoy aquí. Amén”.