¿Qué promete Dios en el salmo 23?

Una característica propia de los versículos es el sentido metafórico en sus enseñanzas. Para el caso del salmo 23, esta no es la excepción. El texto hace mención al pasto como la riqueza de los mensajes de Dios referenciados a la paz. Por lo cual, a medida que los creyentes se alimenten de la palabra, la guía será más notable.

Por otro lado, la oración ofrece restauración . Una de las causas para no tener paz radica en el desgaste de la mente, voluntad y emociones, por lo que restaurar el alma es un acto necesario para tener paz. Sobre ese punto, la escritura indica que es importante refrescar el alma para guiarla a un lugar mejor con nuevas experiencias.

La protección es fundamental en ese asunto, por lo que el salmo apunta que, incluso en el valle de la muerte, no se puede dejar de confiar en el camino de Dios. Uno de los miedos más grandes de la humanidad corresponde al deceso, por lo que ese temor puede ser cobijado por las enseñanzas religiosas. De la misma forma, se puede aplicar al resto de miedos existentes y que afectan a diario o de forma esporádica.

Salmo 23

“Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar; Junto a aguas de reposo me pastoreará.