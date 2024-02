Ranking de libros que podrían cambiarle la vida, según profesores de la Universidad de Harvard

Una de las dificultades más frecuentes a la hora de fomentar el buen hábito de la lectura es elegir un libro que sea adecuado para cada persona. Bajo la premisa de recomendar las mejores fuentes de conocimiento general al público, The Harvard Gazette , el servicio de noticias de la Universidad de Harvard, les pidió a varios profesores que mencionaran algunos libros que habían transformado su percepción del mundo para siempre.

Mientras tanto, Arthur C. Brooks, quien es profesor de la Práctica del Liderazgo Público, aseguró que busca libros que lo mejoren como persona, por lo cual le gusta optar por la literatura filosófica o sapiencial. En ese sentido, destacó sobre todo dos: Zen en el arte del tiro con arco , de Eugen Herrigel, y El camino de un peregrino , que fue escrito por un monje ruso anónimo.

Sobre el texto de Herrigel dijo que ayuda a guiar a los lectores “a través del esfuerzo de varios años del autor para aprender Zen a través del estudio del tiro con arco en Japón. Lo que demuestra es la verdad del Zen, que es que no es una filosofía sino una actitud. El practicante de Zen observa el mundo con total apertura; por eso no se puede enseñar, sino descubrir a través de una tercera actividad. Este libro dio forma a mi enfoque de muchas cosas, incluso mi propia enseñanza y escritura”.

Por último, también hizo sus recomendaciones el médico y escritor del medio The New Yorker, Jerónimo Groupman, quien es profesor de la Cátedra de Medicina Dina y Raphael Recanati. “Leí ‘Pirkei Avot’ cuando era adolescente y lo he vuelto a leer a lo largo de los años”, recordó Groupman. Y explicó que ese libro recoge un aparte del primer texto de la ley judía, conocido con el nombre de Mishná.