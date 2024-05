Recomendados de streaming: de música legendaria y conflictos posapocalípticos

FALLOUT / Serie - Prime Video

Parte de una ola de interesantes adaptaciones de videojuegos a la pantalla chica (que incluye las célebres The Last of Us, Twisted Metal y Halo), esta producción de ocho capítulos se ha ganado sus aplausos. Su arranque establece el tono, recreando un fin del mundo nuclear impactante. Desde ahí, lleva a un futuro marcado por contrastes que, forzosamente, se encuentran. Por un lado, están quienes sobrevivieron a la devastación nuclear y pudieron esconderse en sus refugios. Y, desde sociedades organizadas en bóvedas, buscan repoblar eventualmente el planeta. Por el otro, aquellos que sobrevivieron y quedaron abandonados a su suerte en la brutal y radiactiva superficie. Lucy (Ella Purnell) es una chica de las bóvedas que se ve forzada a salir, pero es en su viaje que se nos va introduciendo a la crueldad de la superficie, de la mano de un sobreviviente engañoso pero bienintencionado como Maximus y de un actor, tornado demonio necrófago, interpretado por el gran Walton Goggins.

Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr y John Lennon en THE BEATLES: LET IT BE. | Foto: Ethan A. Russell

LET IT BE / Documental - Disney +

Para aquellos que disfrutaron de Get Back, regresar al estudio de composición y grabación con The Beatles resultará fascinante. Esto a pesar de ser uno de los momentos de mayor tensión en su historia (un hecho que no erradica la magia, la contextualiza). De cierta manera, como lo asegura el estadounidense Michael-Lindsay-Hogg, quien filmó el material, esta película fue la madre de Get Back. Los planes eran otros, grabar un concierto en vivo, pero terminaron haciendo un registro de cómo se fue armando ese álbum homónimo, último en estudio de los Fab Four, considerado por sus muchos vaivenes y giros de producción uno de los más controvertidos de la historia del rock. En él, seguimos a Ringo, George, Paul y John, con Yoko presente a cada paso. Como lo anota Peter Jackson, el gestor de este renacimiento beatle desde la pantalla, ver esto en 2024 es redefinir la creación: “Muchos ven esto conociendo ya las canciones, llenando las letras que ellos apenas estaban creando”.

Andrew Scott es Tom Ripley. | Foto: Philippe Antonello

RIPLEY / Miniserie - Netflix

Nuestros recomendados incluyen siempre una serie (o más) de mecha lenta, guiones inteligentes, grandes actuaciones y factura fotográfica admirable. Ese rubro le corresponde de lleno a la nueva adaptación de la novela policial de Patricia Highsmith, un ícono del thriller escrito. La producción es liderada por un guionista gigante como Steven Zaillian, que también se lanzó a dirigirla en su totalidad. Zaillian ha trabajado con Spielberg, con Scorsese y más grandes. Nominado al Óscar tres veces, ganó la estatuilla por su guion adaptado de La lista de Schindler, y al frente de esta historia sobre un personaje peligrosamente camaleónico (de esos que revivió hace poco la película Saltburn) demuestra por qué. La historia, que ya había sido adaptada al cine en 1960 y en 1999, exige un enorme actor en su mejor momento, y eso es Andrew Scott. El británico entrega, como lo suele hacer, un personaje profundo. Y a la vez es acompañado y retado en ocho capítulos por personajes elaborados, interpretados, entre otros, por Dakota Fanning y John Malkovich.

Hoa Xuande deja un tremendo rol protagónico en 'The Sympathizer'. | Foto: Hopper Stone/SMPSP

THE SYMPATHIZER / Serie - Max/HBO

Esta cautivante miniserie ofrece una mirada distinta a los años de la guerra de Vietnam a la que estamos acostumbrados. Sigue a un agente doble, un espía vietnamita que sirve a los intereses de la resistencia (Vietnam del Norte) operando como un capitán al servicio de Vietnam del Sur, que apoyaba la invasión estadounidense. Pero en tiempos de guerra, en los que la duplicidad es virtud (siempre y cuando no sea descubierta), enfrenta dilemas. Dentro de su familia hay divisiones fundamentales y secretos que guardar. Y, contra sus deseos, deja la resistencia en casa para seguir al general bajo el cual trabaja para los Estados Unidos. A la gran actuación de Hoa Xuande se suma la del reciente ganador del Óscar Robert Downey Jr., un agente de la CIA que incomoda con virtud y sí, ¡a otros tres personajes! El reparto vietnamita marca el alto nivel y Sandra Oh, como siempre, mejora todo en lo que participa. Una creación de Park Chan-Wook, con el sello de la casa A24.

Koji Yakusho fue nominado al Óscar por su actuación maravillosa en 'Perfect Days' de Wim Wenders. | Foto: cortesía MUBI

PERFECT DAYS / Película - MUBI

Del otro lado del trancón, con la música, libros y el propio ser como compañía, el protagonista entrañable de la más reciente película del maestro Wim Wenders, Hirayama, interpretado con simpleza mágica por Koji Yakusho, revela otra manera de concebir la existencia. Imperdible, ofrece una reflexión visual hermosa sobre la contemplación, sobre escoger andar del lado de la vida que más se ajusta a nosotros, no a la sociedad o a las expectativas de nuestra familia. Es, además, un viaje musical a los setenta, una oda al casete y a las labores dignas que se suelen calificar de indignas. No menor es el hecho de que, a quienes vivimos del otro lado del mundo, nos presenta un sorprendente decálogo de baños de Tokio, de sus tinas públicas y, desde esa perspectiva, del espíritu no turístico de esa vasta ciudad. En este se cuelan sus rayos de luz entre las ramas, los niños cruzando la calle, llorando, sonriendo y saltando al caminar de la mano de su madre o tutora, una librera entrañable y una tienda de discos.

'Queen: Rock Montreal', un estreno musical como pocos. | Foto: Disney+ / Suministrada a la prensa

QUEEN ROCK MONTREAL / Concierto - Disney +