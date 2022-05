Video | Avatar 2 muestra sus primeros minutos en este impresionante adelanto

Este 9 de mayo, los seguidores de Avatar por fin conocieron el tráiler de la segunda película de la serie. Después de dos años de haber confirmado la continuación de la historia y tras 13 años de haber salido la primera película, este diciembre llegará a la pantalla grande Avatar: The Way of Water.

La producción de esta serie ha venido promocionando la segunda entrega de la película durante algunos años, pero desde que a finales de abril se conoció la fecha exacta en la que sería estrenada, este mayo comenzó entregando el primer adelanto de lo se verá en el mundo de los Na’vi, 10 años después de la guerra vivida en el filme considerado como uno de los más taquilleros.

El corto de un poco más de un minuto, muestra los fantásticos paisajes de Pandora, con sus riscos en el aire, gigantescos manglares cercanos a las costas, magníficas criaturas marinas que se unen con los Na’vi y como era de esperarse, bases tecnológicas en las que trabajan nativos y humanos.

Se estima que esta nueva aventura se centre en el agua, como se puede ver en el adelanto, cuando se preparan para lo que parece ser una confrontación en medio del océano. Además de esto, ‘Avatar: The Way of Water’ reencontrará a los personajes que protagonizaron la primera película: Jake Sully, interpretado por Sam Worthington, y Neytiri, personaje al que dio vida Zoe Saldaña.

En la cinta, estos dos personajes formaron una gran familia, pero para sorpresa de todos uno de los hijos es humano, siendo este entonces el personaje principal de la segunda parte de la saga dirigida por el director James Cameron.

Entre tanto, este papel protagónico será interpretado por el actor Jack Champion, dando vida así a Spider, como se hace llamar este niño humano en medio de los Na’vi, pero que en realidad fue nombrado por sus padres como Miles Socorro.

Se ha informado que este sería un hijo adoptivo de la pareja principal, quien nació en la base militar de Pandora; sin embargo, era muy pequeño para regresar al planeta Tierra, por lo que decidieron criarlo con los otros niños biológicos, Neteyam, personificado por Jamie Flatters, Lo’ak por Britain Dalton y Tuktirey por Trinity Bliss.

Cada una de las cuatro secuelas tendrá su propia trama y su propio final. Aunque juntas compondrán una “conectada saga épica”, no se trata de una serie, según aclararon los responsables. Por su parte, Cameron habló a los asistentes de la CinemaCon desde Nueva Zelanda por videoconferencia, el día en el que se reveló la fecha de estreno y confirmó que le estaba apostando alto a sus producciones.

“Queremos de nuevo desafiar los límites de lo que el cine puede hacer”, fueron las palabras de Cameron durante la presentación, insistiendo en el trabajo detrás de las películas, luego de que la primera ganara 3 premios Óscar y nueve nominaciones.

Hasta el momento se ha informado que tanto la segunda como la tercera se graban en simultáneo. ‘Avatar 2′ estará disponible en cines para el 16 de diciembre de 2022, un año de la revelación. Ese día los seguidores de estas películas podrán ver la continuación de la historia de los Na’vi en la pantalla grande, con la participación de otros actores como Edie Falco, Kate Winslet, Oona Chaplin, Michelle Yeoh y Jemaine Clement.