Día de Star Wars: Disney+ revela el tráiler de la serie de ‘Obi-Wan Kenobi’

Como cada año, y el honor al legendario “May the The Force Be With You” (“Que la Fuerza te acompañe”), el 4 de mayo tiene lugar el Día Mundial de Star Wars (Star Wars Day). Y dentro de las múltiples celebraciones y homenajes que en este día se organizan, Disney+ lanzan el tráiler de la serie de “Obi-Wan Kenobi” a estrenarse a finales de mayo.

Ewan McGregor retomará su rol como maestro Jedi en la serie que prepara Disney + sobre su personaje, Obi-Wan Kenobi. La ficción, que aún se encuentra en fase de posproducción, relatará los acontecimientos situados entre el Episodio III, La Venganza de los Sith, y el Episodio IV, Una nueva esperanza. Y para regocijo de los seguidores de la saga galáctica, la ficción sigue manteniendo en suspenso a todos los fans al rededor del mundo.

“Mi hermano, que es ‘mega fan’ me dijo: ‘Si no haces esto, te odiaré. Tienes que ser parte de este universo’”, reveló Erskine quien también afirmó que Deborah Chow, al cargo de la serie, es una directora increíble.

Además de McGregor, otro que volverá será Hayden Christensen, quien se meterá de nuevo en la piel de Darth Vader/Anakin Skywalker retomando así la historia del villano tras La venganza de los Sith. Junto a ellos, Moses Ingram (Gambito de dama), Joel Edgerton (Identidad borrada), Bonnie Piesse (Star Wars: Episodio III), Kumail Nanjiani (Eternals), Indira Varma (Juego de tronos), Rupert Friend (Homeland), O’Shea Jackson Jr. (Cuestión de justicia), Sung Kang (Fast & Furious 9), Simone Kessell (La travesía) y Benny Safdie (Fragmentos de una mujer).

La serie de Obi-Wan Kenobi está previsto que llegue a Disney+ el 27 de mayo y contará con seis episodios.

Regresa a la próxima serie de ‘Star Wars’ la legendaria banda musical de John Williams

La banda sonora de Star Wars es quizás una de las más reconocibles y legendarias de la gran pantalla. Detrás de la BSO de los títulos más importantes de la saga está el compositor John Williams, quien volverá a trabajar para la franquicia de Lucasfilm en Obi-Wan Kenobi.

Según Variety, Williams ha compuesto el tema principal de la serie de Disney+. El músico grabó la semana pasada con una orquesta de Los Ángeles bajo estrictas medidas de seguridad. Cabe destacar que Williams ha hecho una excepción en su carrera, ya que raramente compone para televisión. La última vez que realizó una pieza para una serie de emisión semanal fue en 1985 para Cuentos asombrosos.

Williams ganó un Óscar en 1977 por la música de ‘La guerra de las galaxias’ y recibió nominaciones por cinco de las secuelas (El imperio contraataca, El retorno del jedi, El despertar de la fuerza, Los últimos jedi y El ascenso de Skywalker). También compuso el tema principal de Han Solo: Una historia de Star Wars(2018), así como el tema Star Wars: Galaxy’s Edge para el parque temático Disneyland.

El artista, que tiene 90 años, ha ganado otros cuatro premios Óscar por ‘La lista de Schindler’, ‘E.T. el extraterrestre’, ‘Tiburón’ y ‘El violinista en el tejado’. Williams cuenta con numerosos proyectos en el horizonte, ya que compondrá la música de The Fabermans de Steven Spielberg y de la quinta entrega de Indiana Jones.

La producción de seis episodios está ambientada 10 años después de los hechos de ‘La venganza de los Sith’ y se estrenará exclusivamente por Disney+.

Con información de Europa Press.