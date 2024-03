Premios Óscar 2024 | Sobreviviente real de ‘La sociedad de la nieve’ recuerda que cayó en drogas: “la fama me hizo entrar en caminos equivocados”

Producto del éxito mediático que tuvo su tragedia, Páez aceptó que desvió su camino. “La fama a mí me hizo entrar en caminos equivocados, me metí con el alcohol y la droga. Pero hace 29 años que estoy limpio gracias a grupos de autoayuda. La fama te da pasaporte a hacer lo que quieras sin que nadie te diga nada. Y tener un padre famoso también me complicó la vida, no es fácil ser hijo de un famoso. Y a mí la fama me hizo creer que podía competir con papá. Porque Los Andes me dio fama internacional. Pero no me di cuenta de que papá había construido su fama con esfuerzo y trabajo diario durante 30 años. Y lo mío fue de un día para el otro, me fui como un chico malcriado y volví famoso”, le agregó al referido medio.