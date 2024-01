‘La sociedad de la nieve’ logró dos nominaciones a los Óscar; el director de la película contó en SEMANA detalles de esta producción

En América Latina algunas de las nominaciones más celebradas fueron las de La sociedad de la nieve, que relata la tragedia de los jugadores del equipo de rugby Old Christians Club, que sobrevivieron durante más de 70 días al vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en la cordillera de los Andes, en 1972.

Juan Antonio Bayona: Tuve un acercamiento muy profundo con los sobrevivientes, con sus historias, fue como volver con ellos nuevamente a la montaña. No era posible llevar esas historias a la película sin lograr primero ese acercamiento personal, sin ganarme esa confianza. Eso me permitió reconstruir el mundo interior de cada uno de los personajes y ser consciente de que estas personas tuvieron una segunda oportunidad en la vida; que en una circunstancia como la que ellos vivieron da lo mismo tu raza, si eres rico o pobre. La tragedia nos pone a todos por igual. En ese proceso nos reunimos con Pablo Vierci, el psicólogo que los atendió tras el accidente y que es amigo personal de ellos. Y cuando vimos juntos la película por primera vez, cada uno de los sobrevivientes sintió que se había logrado un acercamiento muy emocional a la tragedia.

J.B.: Grabar en esas condiciones era depender del clima y echar mano de la improvisación para que no se atrasara el rodaje. El reto técnico de filmar en la nieve era tremendo. Lo primero que hicimos fue desplazarnos a los Andes, al lugar donde se cayó el avión, en la misma época del año. Y eso al final le dio un mayor realismo a la película, a la crudeza a la que se enfrentaron los sobrevivientes en todos esos días. Era como si viviéramos nuestra propia supervivencia delante de la cámara.

J.B.: Fue muy difícil. Tienes solo tres días para prepararte para estar en la altura. Tocó así porque, al llegar, te entra un dolor de cabeza que te obliga a parar y no puedes moverte. Son tres días hasta que te acostumbras a la altura. La primera noche, cuando miré el reloj, pensé que ya amanecía y solo había pasado una hora y media. No me imagino cómo fue para los sobrevivientes, que estuvieron 72 días en esas circunstancias. Pero, justamente, eso les ayudaba a los actores a entender realmente las condiciones por las que pasaron los que vivieron en la montaña. Su reto era narrar el miedo, el frío, el