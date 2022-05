Prográmese: del 20 al 22 de mayo será el Festival Independiente de Cómic Colombiano

Del 20 al 22 de mayo la Biblioteca Pública Virgilia Barco será el escenario para el Festival Independiente de Cómic Colombiano (FICCO), que reunirá a los fanáticos del cómic y alrededor de 35 expositores, entre los que estarán artistas, ilustradores, escritores y creativos de cómic colombiano.

El evento está dirigido a los artistas, creadores, editores y especialmente a los fanáticos del género de las historietas. En esta versión el evento tendrá más de 20 actividades presenciales, como talleres, conferencias, charlas, lanzamiento de nuevos cómics y el tradicional “callejón de artistas”, un espacio de exhibición para que se pueda mostrar el talento de cada creativo.

Los artistas colombianos presentarán historiales originales a través de novelas gráficas, ilustraciones, historietas y mucho más. Un superhéroe como Protector, un puma con sombrero como Pumaki y una chica que viaja en el tiempo como Anacrónica, son algunos de los personajes que llegarán a la sala de distrito gráfico de la biblioteca para compartir sus aventuras.

Sergio Cárdenas Oro, coordinador de la Biblioteca Pública Virgilio Barco, habló sobre la importancia de este evento como “una oportunidad para el encuentro y la visibilización del talento nacional en torno al género de la historieta y las narrativas gráficas. Durante los días 20, 21 y 22 de mayo la biblioteca pública Virgilio Barco vamos a poder apreciar una programación que cuenta con invitados especiales, los cuales nos compartirán charlas y talleres sobre la experiencia de realizar cómics a partir del tema central del 2022, que es el realismo mágico. También contaremos con la participación de las escritoras canadienses Sara Levic y René Nault. Así como el acostumbrado bazar de artistas de cómics, apuestas musicales y el lanzamiento de novedades literarias durante los tres días del festival”.

Festival Independiente de Cómic Colombiano 2022 - Foto: Festival Independiente de Cómic Colombiano 2022

El FICCO tendrá invitados especiales de talla nacional e internacional. Mario Mendoza, Keco Olano y su equipo creativo conversarán sobre su nueva novela gráfica de la saga Misteryon: Los fugitivos y firmarán copias de la novela.

El talento cómic internacional que estará virtualmente en el festival serán las artistas canadienses Sarah Leavitt y Renée Nault. La primera hizo la adaptación del Cuento de la Criada a novela gráfica de Margaret Atwood. Y la segunda, es autora de una novela gráfica que narra su propia historia, relacionada con su madre y el Alzheimer.

Otras de las artistas extranjeras invitadas es la argentina Delius, historietista de Loco Rabia Editora y quien es miembro del colectivo de mujeres historietistas “Chicks on Comics”. Esta artista realizará un masterclass virtual sobre herramientas que ayuden a los autores de historietas a trabajar la secuencia narrativa de sus relatos, desde el elemento visual hasta el guion.

La entrada es gratuita y con cupos hasta completar aforo. A continuación, la programación del FICCO para que no se pierda ninguna actividad. También puede conocerse en el sitio web del evento ficcofestival.com:

Programación del Festival Independiente de Cómic Colombiano 2022

Biblioteca Pública Virgilio Barco (Auditorio principal)

Viernes 20 de mayo

3:50 a 4:00 p.m.

Inauguración del Festival Independiente de Cómic Colombiano con la participación del Coordinador de la Barco, Sergio Cárdenas de Oro y del director del Festival, Santiago Suescún Garay.

4:00 a 5:00 p.m.

Ventanas grises: conflicto y reconciliación en el cómic colombiano

El director editorial de la Revista Blast, Diego Cárdenas Urquíza hará un recorrido histórico por los cómics sobre el conflicto armado colombiano. Análisis y discusión de cómics nacionales sobre las luchas de independencia, la violencia bipartidista, las guerrillas, el narcotráfico, el desplazamiento, la búsqueda de la reconciliación, la reinserción y los logros y problemas del acuerdo de paz, entre muchos otros.

5:00 a 6:00 p.m.

MasterClass de Narración de Historieta (Transmisión virtual)Ordenar no sólo las ideas, sino también plasmarlas en un orden fluido y atractivo. Un taller orientado a brindar herramientas que ayuden a los autores de historietas a trabajar la secuencia narrativa, tanto desde el aspecto visual como desde el guion, dirigido por “Delius”, María Delia Lozupone, historietista y colaboradora de la editorial Loco Rabia de Argentina.

Distrito Gráfico

5:00 a 6:00 p.m.

Lanzamiento cómic Emok #6 ¡Oye! ¿Qué crees?

¡Emok ya va para su sexto número! Hablaremos sobre el proceso de llevar una serie de cómic impreso, la forma en la que se estructura la historia y las distintas consideraciones de publicación.

Por: Miguel Vallejo “Gusanillo” y Diana Sarasti

6:00 a 7:00 p.m.

Banquillo

Aquí, varios artistas y creativos estarán presentando sus proyectos de cómic ante un jurado para poder ganar un puesto para el próximo FICCO. ¿Cuál será el mejor proyecto?Con los jurados: Carlos Granda y Champe Ramírez.

Vestíbulo Inferior

4:00 a 6:00 p.m.

Bazar del Cómic

6:00 p.m.

Recolecta de cómics para el Revistero

Sábado 21 de mayo (Auditorio principal)

3:00 a 4:00 p.m.

“Life and Comics of Sarah Leavitt” (Transmisión virtual)

Una profe y autora cómics canadiense Sarah Leavitt, autora de las novelas gráficas: Agnes, Murderess y Tangles: A Story About Alzheimer’s, My Mother and Me, realizará una charla virtual sobre su vida y su experiencia en el noveno arte, moderado por David Molina.

5:00 a 6:00 p.m.

Estrenos GoUP Cómics¿Cuáles son los próximos estrenos de la editorial independiente GoUP Cómics? ¿Cómo va su plan editorial?

Por: el director y fundador de GoUP Cómics, Juan Pablo Silva.

6:00 a 7:00 p.m.

Presentación de la novela gráfica ‘Los Fugitivos’

Los escritores Mario Mendoza, Keco Olano, Heidi Muskus, arquitecta y colorista, y Gabriel Pedroza presentan la segunda entrega de la trilogía ‘Mysterion’ que inició con la novela ‘Kaopolis’.

Distrito Gráfico

1:00 a 2:00 p.m.

Echando Parla. Por: Art Jhonson y Dertod

3:00 a 4:00 p.m.

Cómic de exposición en Colombia del papel impreso a la pared

Recorrido sobre la integración del cómic en los distintos escenarios de exposición en Colombia, como son los festivales y las salas de exposición de entidades culturales, con especial atención en un caso pionero de adaptación museística: 45 Salón Nacional de Artistas (2019, dirigido por Juan Alberto Conde y Diana Gil.

4:00 a 5:00 p.m.

Taller de cómic: Arco Narrativo

A partir de una idea sencilla, vamos a construir un conflicto fuerte. Luego, un arco narrativo que contenga escenas, que moldeen la historia, utilizando la técnica del dibujo. Los resultados suelen ser la creación de personajes activos con historias por desarrollar, o historias cortas ya desarrolladas, que podrán desglosarse y agrandarse con algo más de tiempo, dirigido por Rodrigo Lucio de la editorial Surreal Cómics.

5:00 a 6:00 p.m.

Composición efectiva en páginas de cómics. Por: Mike Camelo

6:00 a 7:00 p.m. Tierra removida, tierra de vida. Por: Por la fundación Somos CaPAZes

Vestíbulo Principal

11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Bazar del Cómic

11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Cómic colaborativo- Realismo mágico

Vestíbulo Inferior

5:00 a 6:00 p.m.

Cierre Musical The 3 Players

¡The 3 Players hará el cierre musical del sábado!

Aula Múltiple

3:00 a 6:00 p.m.

Firma de libros por parte del escritor, Mario Mendoza

Domingo 21 de mayo

Auditorio principal (Transmisión virtual)

3:00 a 4:00 p.m.

Bringing Gilead to Life

¿Cómo se adaptó The Handmaid’s Tale a la novela gráfica? con Renée Nault (Canadá), autora canadiense de cómic encargada de la adaptación de esta novela gráfica, realizará una charla virtual sobre cómo fue su experiencia en la realización de estos proyectos.

5:00 a 6:00 p.m.

Agente Malitz

Los ganadores del Premio Distrital de Narrativa Gráfica Ciudad de Bogotá 2021, contarán sobre los procesos e inspiraciones tras la obra Agente Malintz.

Por: Gusanillo y Rodrigo Lucio

Distrito Gráfico

1:00 a 2:00 p.m.

Lanzamiento: “Pumaki en La Tesis de Mac”Mac va hoy a la universidad a presentar su tesis de grado...pero sus roomates: Pumaki y Escondet decidieron asistir a la sustentación. ¿Qué locuras pasarán en la facultad de domadores de osos?

2:00 a 3:00 p.m.

Lanzamiento itinerante de Fanzimulato

Coloquio del Fanzimuleto y otras formas de expresión mágico-gráficas. A modo de lanzamiento del Fanzimuleto II, se presentará este zine, contando la experiencia de convocar junto a @jornadasdeagrapa de Guatemala, ilustraciones de latinoamérica en sus dos ediciones. Un proceso editorial que mezcla la gráfica popular, la magia y la autoedición.

3:00 a 4:00 p.m.

Las viñetas del tricolor: breve historia del cómic colombiano

Un recorrido histórico por el cómic colombiano desde sus inicios rastreables hasta el presente, incluyendo publicaciones, momentos trascendentales, crisis (como la ley del libro), premios y demás. Exhibición simultánea de cómics autografiados por autores colombianos importantes.

Por: Diego Cárdenas Urquíza, director de la Revista Blast4:00 a 5:00 p.m.

Breaking into comics: ¿Cómo conseguir trabajar en cómics en el exterior?

Andrés Barrero y Granda ComicFan hablarán de sus experiencias obteniendo trabajo como creativos de los cómics en diversas editoriales en el extranjero, además de compartir información sobre lo que buscan los directores de arte y editores al elegir nuevos talentos.

Vestíbulo Principal

11:00 a.m. a 5:30 p.m.

Bazar del Cómic

11:00 a.m. a 5:30 p.m.

Cómic colaborativo- Realismo mágico

Vestíbulo inferior

4:30 a 7:00 p.m.

Cierre Musical. Por: The LenUp

¡The LenUP hará el cierre musical del domingo!

El DJ Daniel Cárdenas, Lulú y Davil harán un show musical con varias canciones de animés, ¡Naruto, Evangelion, Your Lie in April y entre otras.

Aula Múltiple

11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Torneo Relick: COPA FICCO

¡Llega nuevamente la gran COPA FICCO! En este juego de cartas colombiano donde los poderes provienen de los videojuegos, tendrá un torneo que tendrá como premio una hermosa copa conmemorativa del evento. ¿Qué esperas para participar?