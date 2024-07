Gabriela Colodro presenta sus libros ‘7 días 7 cuentos’ y ‘¿Qué cosa es el amor?’: lecturas para conectar con los hijos

La lectura es un hábito cuya importancia es innegable, sin embargo, no siempre recibe la misma aceptación en el entorno familiar. Si bien hay núcleos donde los libros nunca faltan , también hay escenarios donde ocurre lo contrario.

En diálogo con SEMANA , Gabriela contó que primero escribió guías para adultos, dando desarrollo a su profesión como mentora. No obstante, todo cambió con el nacimiento de su hijo, hace siete años. En ese momento comenzó a contarle cuentos y narrarle historias. Su etapa de madre le ayudó a construir las obras que hoy presenta, dando pie para explorar un mundo infinito de imaginación.

Las obras tienen temáticas cotidianas y dejan una enseñanza tanto para hijos como para padres . Las historias son protagonizadas por animales que dejan lecciones de vida, haciendo referencia a virtudes vitales en el entorno familiar, como la paciencia, no decir mentiras, entre otras.

G. C.: Yo amo la lectura. Entiendo que en un mundo que estamos tan conectados a la tecnología y todo el estímulo que recibimos a través de las pantallas (redes sociales, videojuegos, etc.), creo que sentarnos a tener este momento de leer un libro, es fundamental para conectar.

Es importante poder conectar con el momento, el aquí y ahora. No solo se sienta el adulto, sino también es un acto de amor con el hijo . Leer y ver en su rostro cómo se va sorprendiendo. Sigo eligiendo cada día la lectura para compartir y que ese sea un hermoso momento en familia.

SEMANA: ¿Cómo lograr que los niños sientan curiosidad por la lectura cuando no quieren soltar el celular?

G. C.: En mi caso personal, mi hijo tiene 7 años y ama los videojuegos y toda la tecnología. Logro empatizar con él mediante los cuentos a través de sus experiencias. Eso lo atrapa. Hay un cuento que se llama ‘Mateo y la oscuridad’, habla de la oscuridad. Hablar de esos temas tan cotidianos, sencillos, pero difíciles para ellos hace que les llame la atención. Hacer que de alguna manera se sientan identificados.

G. C.: Surgió el año pasado, es mi primer libro bilingüe. Considero que es importante incorporar un nuevo idioma. El amor es una palabra muy grande y a la vez muy chiquita. La idea es que los niños puedan ver que el amor está presente en simples momentos cotidianos de la vida . Por ejemplo, dar un paseo, el plato de comida en casa, jugar con la mascota. Que puedan ver que el amor está en cada momento del día sin darnos cuenta.

G. C.: Uno no se da cuenta. En diferentes momentos de la vida está el amor y no nos damos cuenta.