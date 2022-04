Actor de ‘Volver al futuro’ estará en la Comic Con Bogotá

Menos de dos meses faltan para que inicie en Bogotá una de los eventos más esperados por los fanáticos de los cómics, la ciencia ficción, el ánime, las historietas y dibujos animados. La Comic Con 2022 tiene todo listo para una versión más, con una cartelera de lujo.

Este evento llegó por primera vez a Bogotá en 2018, luego de cinco versiones en Medellín, y ha contado con la participación en el país de actores como Isaac Hempstead-Wright (Bran Stark), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) y Nathalie Emmanuel (Missandei), de la popular serie Juego de Tronos, así como Luis Ángel Gómez, quien le dio la voz al protagonista de la película de Disney Coco.

La Comic Con ha sido un éxito en el país durante todas sus ediciones, no obstante, tras la pandemia y el confinamiento tuvo una caída en su popularidad, pero este año vuelve con todo para sorprender a sus seguidores, gracias a los invitados de lujo que anunció para su cartel.

Se trata de Christopher Lloyd, reconocido por sus personaje de Tío Lucas en ‘La familia Addams’ y el Doctor Emmett Lathrop Brown en ‘Volver al futuro’, quien ya se confirmó que estará en la Comic Con Bogotá para hablar de su experiencia en la industria del entretenimiento.

“Los fanáticos también recordarán a Lloyd por sus actuaciones en The Addams Family, Taxi, ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, Star Trek III: The Search for Spock, Rick and Morty live-action video, One Flew Over the Cuckoo’s Nest entre otras. Además hará parte de la tercera temporada de ‘The Mandalorian’”, dijeron los organizadores de este eventó en sus redes sociales.

La Comic Con, que no se realizaba desde hace tres años, destacó que “Mr. Lloyd participará en sesiones de fotos y autógrafos para sus más fieles seguidores, además podrás conocer más de su vida y experiencia en la industria del cine y la televisión en el stage principal”.

¿Qué es la Comic Con?

Según los mismos organizadores, esta cita de los fans de la ciencia ficción parte de un evento que se viene celebrando en las principales ciudades del mundo y está basado en el formato nacido hace cerca de 50 años en Estados Unidos.

“Este evento de las artes escénicas engloba manifestaciones de arte dramático, música, magia e intervenciones de danza, el cosplay como expresión de una representación dramática de los personajes de todos los tiempos, encuentros con artistas invitados, además de una zona de comidas y una zona comercial donde podrás encontrar coleccionables, cómics, anime, manga y demás aficiones que conforman el maravilloso universo pop y la industria cultural y del entretenimiento”, dice la organización de la Comic Con.

Desde el año 2013, este encuentro geek es organizado por Planet Comics, que para su llegada a Bogotá se asoció con Corferias y promete ser una experiencia completa para los amantes del arte dramático, fanáticos de los cómics, la cultura pop y la industria del entretenimiento en un solo lugar. Nos vemos del 24 al 27 de junio en Bogotá.

Según contaron en su momento desde Planet Comic, empresa organizadora de la Comic Con, en entrevista a la Agencia Anadolu, fue en 2011 cuando se propusieron llevar este evento, que desde 1970 se realiza en San Diego, Estados Unidos, a su país.

De acuerdo con ellos, la importancia de este tipo de eventos recae en que, más allá de ser un espacio en el que se celebra la cultura popular, el cine y la televisión, también hay espacios de emprendimiento e incentivos a la “economía naranja”.