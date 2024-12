Vestido con una camiseta de la selección Colombia, que ese día había logrado clasificar a cuartos de final del mundial Sub-20 en Polonia, Isaac Hempstead-Wright, el actor que personificó a Bran Stark, salió al escenario en la Comic Con de Bogotá este domingo.

Entre aplausos, gritos de euforia y celulares levantados, el joven saludo a los fanáticos que habían pagado los 45.000 pesos que cuesta la entrada a la convención para verlo. Algunos pocos habían pagado 120.000 pesos para tomarse una foto con él o 100.000 para tener su autógrafo.

Era el segundo día de la convención y su segundo encuentro con el público, pues los organizadores tienen preparado uno diario. De hecho, para los que no alcanzaron a verlo, habrá un tercero, este lunes a las 5 de la tarde.

Isaac respondió las preguntas que Pamela Ospina, la presentadora, tenía preparadas para él y luego hablo con el público, que pudo hacerle otras preguntas diferentes.

Estás fueron algunas de sus declaraciones:

"El final de la serie me pareció brillante. Sé que a muchos les pareció apresurado, pero yo creo que si hubieran tenido más capítulos hubiera sido al contrario: muchos hubieran sentido que sobraban. No le cambiaría nada a Game of Thrones, no hubiera podido hacer nada mejor a lo que hicieron David (Benioff) y Dan (Weiss). Tal vez, de forma egoísta, metería más peleas con espadas para Bran".