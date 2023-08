A James Rodríguez le llegó la hora: técnico de São Paulo hace oficial la fecha y el rival de su debut

“ James ha ido evolucionando, un proceso un poco más lento, lo que no quiere decir que no vaya a tener tiempo el domingo . Unos minutos, quién sabe. Miraremos, día a día, para reducir ese tiempo de readaptación para él”, declaró en la rueda de prensa posterior al triunfo 2-0 sobre San Lorenzo.

“Con la excepción del partido contra Cuiabá (2-1), en el que no estábamos teniendo un gran día, en los demás no vi motivos para desesperarme. Aquí nunca hubo desconfianza, te lo garantizo. No hubo incertidumbre, sabíamos lo que se hacía en el campo ”, dijo Dorival sobre el momento crítico por el que pasó su equipo.

La clave era no desesperarse por remontar el resultado de la ida. “Les dije que no había motivo de desconfianza, de incertidumbre. Siempre jugamos de la misma manera. Fue una racha interesante, los resultados no se dieron, pero no era para cambiar de planes ni rutas”, analizó.