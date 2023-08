Yoreli Rincón le saca los ‘trapitos’ al técnico de la Selección Colombia; contó sus verdades sobre el veto

La Selección Colombia Femenina está a solo un par de días de disputar el partido más importante de toda su historia, una llave de cuartos de final ante Inglaterra que se antoja apasionante y que seguramente paralizará a todo el país frente a los televisores a la espera de conseguir ese ansiado tiquete a semifinales.

Nelson Abadía, entrenador de la Tricolor, ha recibido miles de aplausos por el proceso que ha adelantado al frente del combinado nacional, sin embargo, hay quienes todavía le cobran la ausencia de las jugadoras que no volvieron a ser convocadas, como es el caso de Isabela Echeverri, Natalia Gaitán o Yoreli Rincón.

El estratega vallecaucano ha negado en rueda de prensa que exista algún veto para dichas futbolistas, pues considera que el plantel que llevó al Mundial está integrado por las mejores piezas posibles.

Nelson Abadía mira atento al palco del estadio de Melbourne. | Foto: REUTERS

No obstante, las propias implicadas sostienen otra versión y manifiestan que nunca las han tenido en cuenta a pesar del rendimiento que han demostrado en sus respectivos clubes.

Yoreli, por ejemplo, asegura que Abadía nunca la llamó o estuvo pendiente de sus partidos en la Sampdoria. “Desde hace cuatro años no hago parte de las convocatorias. El ‘profe’ Abadía jamás se ha comunicado conmigo en cuatro años ni nadie fue a Italia para ver mi rendimiento y aquí tampoco. Yo terminé como la máxima asistidora y en el equipo ideal de la Serie A”, dijo en conversación con El Heraldo.

Yoreli Rincón dejó la Sampdoria para volver a Colombia. | Foto: Getty Images

La volante considera que ya es un caso prácticamente perdido su sueño de volver a vestirse de amarillo. “La verdad el Mundial no me ha dado duro, pero la Copa América del año pasado que fue en Colombia, sinceramente sí”, declaró.

“Cuando tú tienes la conciencia tan tranquila y sabes cómo son las cosas, pues no te torturas por nada. No tengo que darle explicaciones a nadie ni esconder mis números, ahí en Google está. Tú sabes perfectamente que no es un tema futbolístico, entonces puedes dormir tranquila”, dijo.

Bajo las órdenes del actual cuerpo técnico es prácticamente imposible que vuelva a ser convocada a la Selección Colombia y es algo con lo que Yoreli convive en su regreso al país para jugar la Copa Libertadores con Atlético Nacional. “No es algo por lo que me desvelo, pero es algo con lo que siempre sueñas. Yo no juego para que me puedan llamar a la Selección Colombia, porque siempre he jugado para mostrar mi mejor nivel y en el momento que llegue será porque así lo quiere de nuevo la vida”, sentenció.

Natalia Gaitán y Yoreli Rincón son dos de las jugadoras que no volvieron a ser citadas a la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Rincón admite que es un dolor que ha ido mermando con el paso de los años. “Es un ‘ratico’ porque todo duele y uno no es de hierro. Duele absolutamente. Pero yo no puedo dejar de jugar o dejar de aceptar un contrato porque no me llaman. Ese luto se pasó y dolió muchísimo en su momento, pero la vida sigue”, aseguró.

A pesar de no estar convocada, ha seguido paso a paso la presentación de Colombia en el Mundial Femenino. “Como todo colombiano apoyándolas y esperando que cada día siga creciendo ese gran orgullo y gran historia que están haciendo en este momento. Ojalá sigan avanzando y sigan enamorando a los colombianos con el fútbol”, dijo.