Agridulce gala de Linda Caicedo en los premios The Best; la Fifa la dejó con las manos vacías

La centrocampista española Aitana Bonmatí culminó este lunes 15 de enero su sensacional año 2023 con la consecución del premio The Best a la mejor jugadora de la Fifa , reconocimiento que une al Balón de Oro ganado el año pasado y que, igualmente, ganó por primera vez en su carrera deportiva.

Las finalistas del premio 'The Best' a mejor jugadora del mundo. | Foto: FIFA.com

Por otro lado, su compañera en la selección española y en el FC Barcelona, Cata Coll, no pudo hacerse con el galardón a la ‘Mejor Portera’, que fue a parar a la guardameta inglesa Mary Earps, del Manchester United y titular de su selección. Earps fue la dominadora de la votación y sumó 28 puntos, por los 14 de la balear, y los 12 de la australiana Mackenzie Arnold, del West Ham, mientras que la también española Sandra Paños (FC Barcelona) acabó quinta.

Caicedo con las manos vacías

Colombia estaba sumamente expectante de poder ver a Linda Caicedo celebrar algún premio durante la gala de los premios The Best 2023, infortunadamente, la Fifa y los votantes no estuvieron de acuerdo en los méritos hechos por la colombiana para incluirla en el equipo ideal, mucho menos, para que fuese la ganadora del premio femenino más importante.