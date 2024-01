Confirmado: Barcelona tomó radical decisión con Xavi tras humillante goleada del Real Madrid

En el Barcelona admiten la superioridad del Real Madrid y la necesidad de dar un golpe inmediato para salir de la mala racha , sin embargo, afirman que no es momento de pensar en un cambio de técnico en este punto de la temporada.

¿Qué dijo Xavi sobre la derrota?

Xavi fue el único que dio la cara después de la paliza recibida a manos de su histórico rival. “No hemos salido con la intensidad ni el nivel de actividad que requería esta final. Nos ha marcado mucho cómo hemos entrado al partido. No se puede entrar así a una final. Hemos estado muy mal en la defensa, en la presión, nos ha faltado mucho. Pedimos disculpas a la afición”, señaló en rueda de prensa.

La peor cara del Barcelona se vio en los primeros minutos, cuando Vinicius marcó dos de los tres goles de su noche inspirada. “No se puede empezar una final perdiendo 2-0. Hemos reaccionado bien, pero el penalti, que no es, nos ha matado poco antes del descanso. El equipo se ha desconectado en ese penalti ”, explicó.

“Nos ha faltado de todo, no hemos mostrado el nivel para competir una final de este tipo, un clásico, contra el Real Madrid. Soy el máximo responsable, a aguantar la crítica y seguir trabajando”, sentenció Xavi.

“Conmigo de entrenador, el equipo ha ganado títulos, no hace tiempo. Hoy no hemos estado a la altura, pero argumentos hay, si tiras a la temporada pasada, para decir que teníamos una nueva era. Ahora hay que aguantar. Necesitamos hacer un reset y luchar por los tres títulos que quedan. Estoy preparado para aguantar todas las críticas. Ya había críticas antes, no tengo problema”, finalizó.