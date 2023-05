Al borde de las lágrimas, así se vio a Vinicius Junior tras acusar insultos racistas en el duelo entre Valencia y Real Madrid

Ya sin estar en la disputa por el título de liga, el Real Madrid sumó una nueva derrota en la temporada, en esta oportunidad, el verdugo de los merengues fue el Valencia, equipos que busca salvarse del descenso.

Sin embargo, más allá del resultado a favor del cuadro ‘che’, se dio un escándalo enorme en el que se vio envuelto el brasileño Vinicius Junior, la afición y jugadores del equipo local.

La estrella del Madrid se desató en furia luego de recibir insultos racistas por parte de los seguidores del Mestalla. Sobre el minuto 70 de juego, ‘Vini’ incluso señaló a un aficionado de discriminarlo, y seguidamente los jugadores acudieron a denunciar los hechos al árbitro.

VINI, COMPLETAMENTE ENOJADO. El brasileño recibió insultos por parte de la hinchada de Valencia, lo que terminó de alterar los ánimos del crack del Madrid. ¿Qué hizo Ancelotti para calmarlo? Un gran gesto paternal del entrenador.



📺 Mirá #LaLiga por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/ZTsMAhHgfE — SportsCenter (@SC_ESPN) May 21, 2023

Valencia vs Real Madrid - Vinicius Junior señalando a un aficionado de insultarlo. - Foto: Europa Press via Getty Images

No obstante, la polémica no se detuvo ahí, pues sobre el final un caos se desató dentro del terreno de juego, dejando como protagonistas al jugador Hugo Duro y Vinicius Junior. El hombre del Valencia ahorcó con su brazo izquierdo al brasileño que no tuvo más remedio que responder con un manotazo.

La llamada del VAR fue para expulsar al jugador del Madrid, quien se fue manando el mensaje de ‘a Segunda’ a la grada, e incrédulo con los giros de un encuentro que ató el portero ‘che’ y que fue celebrado con euforia.

Ante esto, el jugador estuvo al borde de las lágrimas, mostrando así su impotencia por los hechos inéditos en Mestalla que le han dado la vuelta al mundo.

Valencia CF v Real Madrid CF - LaLiga - Vinicius Junior mirando a la grada mientras lo insultan. - Foto: Getty Images

Vinicius estalla

“No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas”, escribió en su cuenta de Twitter.

Vinicius apuntó que desde Brasil, ven a España como una nación de racistas. “Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas”, añadió.

“Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí”, terminó.

Vinicius mono, mono, muérete.

Al borde del llanto. Llorando



Me cago en la puta Liga del sinvergüenza de @tebasjavier y el @ctarfef que no ponen freno a esto



Ni el aire que respiráis merecéispic.twitter.com/7GA43d5quM — Rafa RNMJ Real Madrid (@RafaRNMJ) May 21, 2023

Por su parte, el técnico Ancelotti contó detalles de lo que sucedió dentro del terreno de juego y así mostrando su indignación con lo sucedido. “He hablado con él durante el partido, el ambiente era muy caliente, muy malo, le he pedido si quería continuar jugando. Ya el hecho de pensar que tengo que quitarlo porque el ambiente es racista, no me parece bien. Yo tengo que quitar a un jugador si no juega bien, pero para pensar de quitar un jugador para racismo, nunca me ha pasado”, afirmó el técnico del Real Madrid al final del partido.

“Lo que ha pasado hoy ha pasado otras veces, pero así no. Es inaceptable. LaLiga española tiene un problema. Que no es Vinicius. Vinicius es la víctima. Hay un problema muy grave”, añadió rotundo.

Ancelotti escuchó cómo se proferían gritos de “mono”, pero un periodista le precisó en conferencia de prensa que los espectadores gritaban “tonto”.

Una explicación que no convenció al técnico italiano. “¿Por qué ha parado el partido del árbitro? ¿Porque le decían tonto? No. Ha parado el partido porque ha abierto el protocolo de racismo. El arbitro ha parado el partido para abrir el protocolo de racismo. Hablad con el árbitro. Ha parado el partido por esto”.

Carlo Ancelotti y Vinicius Junior en medio de la polémica en Mestalla. - Foto: Europa Press via Getty Images

LaLiga, por su parte, reaccionó afirmando que “solicitó todas las imágenes disponibles para investigar lo sucedido”. “Una vez concluida la investigación, en caso de detectar algún delito de odio, LaLiga procedería a tomar las acciones legales oportunas”, indicó la entidad presidida por Javier Tebas.

En cuanto al equipo del Valencia, mediante un comunicado afirmó “condenar públicamente cualquier tipo de insulto, ataque o descalificación en el fútbol” y lamentó “los hechos acontecidos durante el transcurso del partido de la Jornada 35 de LaLiga contra el Real Madrid”, aunque el club ‘che’ se refirió a un “episodio aislado”.

“El Club está investigando lo acontecido y tomará las medidas más severas. Del mismo modo, el Valencia CF condena cualquier ofensa y pide el máximo respeto también hacia nuestra afición”, concluyó el Valencia.