Al igual que Luis Suárez, Edinson Cavani le dejó un mensaje a Bielsa por no convocarlo a la selección uruguaya

¿Contempla su retiro?

El destacado delantero también abordó su futuro en el fútbol y la posibilidad de retirarse, afirmando: “Si el fútbol un día me empieza a demostrar que no estoy a la altura para competir, tomaré la decisión de no jugar más. Y tampoco me afecta ni me va a hacer mal, ni me voy a poner a llorar. Capaz me emocionaría un poco lo vivido, pero no de que tenga que dejar el fútbol. Lo vivo un poco así”.