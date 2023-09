Leyenda de Argentina y campeón del mundo en Qatar 2022 anunciaría su retiro de la selección

En los últimos años, Ángel Di María se ha convertido en el amuleto de la Selección Argentina . El Fideo no solo marcó el gol que aseguró la victoria en la Copa América 2021 para la albiceleste frente a Brasil en su casa, sino que también desempeñó un papel fundamental en la final del Mundial de Qatar 2022.

¿Por qué toma esta decisión?

Esta determinación confirma que, en caso de que Argentina se clasifique para el Mundial 2026, el talentoso rosarino no formará parte del plantel dirigido por Lionel Scaloni en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.