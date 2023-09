Eliminatorias sudamericanas: campeón del mundo tuvo que pagar módica suma para que su familia vea el partido de Argentina y Ecuador

A la pregunta sobre el monto gastado, Scaloni no tuvo miedo en decir y aseguró lo siguiente: “No sé si 900 mil y algo...”, dijo sobre las boletas que fueron plateas en el Monumental. “Me cuesta mucho, como a todos. Pero yo no soy nadie como para poner el precio de las entradas. Si fuera por mí, que la gente vaya gratis. ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada en esto”, agregó el entrenador albiceleste.