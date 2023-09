Di María le responde a Van Gaal por atacar a Messi y se burla del DT; no lo bajan de “llorón”

Además, el exentrenador de los Países Bajos indicó que no ha superado la eliminación de su equipo en los cuartos de final de la copa y puntualizó una vez más que merecieron clasificar, descalificando el trabajo hecho por los futbolistas gauchos.

“Realmente no quiero decir mucho al respecto. Cuando ves cómo Argentina convirtió los goles, cómo nosotros los hicimos y cómo algunos jugadores argentinos se pasaron de la línea y no fueron penalizados, creo que todo estaba premeditado. Me refiero a todo lo que digo. ¿Que Messi debía ser campeón del mundo? Creo que sí”, manifestó.