Van Gaal carga contra Messi y la Fifa: aseguró que el Mundial de Qatar “estuvo amañado” para que lo ganara Argentina

El choque épico en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 entre las selecciones de Argentina y Países Bajos pasará a la historia no solo por su dramático empate 2-2, sino también por el escándalo que lo rodeó. El enfrentamiento estuvo marcado por la intensidad en el campo y las declaraciones incendiarias del entrenador neerlandés, Louis Van Gaal, que apuntaron directamente a Lionel Messi.

El 9 de diciembre, en el estadio de Lusail, el genio del fútbol argentino, Lionel Messi, brilló y dedicó uno de los goles al veterano entrenador rival. Sin embargo, parece que la derrota aún duele en el corazón de los neerlandeses, y Van Gaal no se contuvo al expresar sus opiniones en la entrega de premios de la Eredivisie de los Países Bajos, que se celebró en Utrecht.

Durante una entrevista con el medio NOS, el técnico de 72 años no escatimó en críticas y declaró con un tono serio: “Realmente no quiero decir mucho al respecto. Cuando ves cómo Argentina convirtió los goles, cómo nosotros los hicimos y cómo algunos jugadores argentinos se pasaron de la línea y no fueron penalizados, creo que todo estaba premeditado”.