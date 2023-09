Neymar rompe el silencio y destapa, sin tapujos, “infierno” que vivió con Lionel Messi en PSG

Luego, precisó: “Nos enojamos, porque no estábamos ahí porque sí, estábamos para dar lo mejor, ser campeones, por eso volvimos a jugar juntos. Nos unimos para hacer historia. Infelizmente, no lo conseguimos”.

“Me tuve que venir acá a París a estar en un hotel mucho tiempo con mi familia, con mis hijos yendo al colegio y todavía estando en el hotel.. Quería tomar mi propia decisión y por eso fue un poco que no se dio mi vuelta al Barça. Estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Estuve dos años a nivel familiar mal, no lo disfrutaba” , explicó el crack rosarino.

Posteriormente, sentenció: “Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectó a mi familia. Me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole. La decisión pasa por ahí también, para reencontrarme, entre comillas, con mi familia, con mis hijos, y disfrutar del día a día. Tuve la suerte de conseguir todo en el fútbol y ahora va un poco más allá de lo deportivo, que también me interesa y mucho, pero mucho más lo familiar”.