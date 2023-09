Barcelona resurgió con dudoso penal; nueva polémica en triunfo ante Osasuna por la Liga Española

Sin generar demasiado peligro, el Barça se encontró con el 0-1 rozando el descanso, gracias a un cabezazo inapelable de Koundé tras un saque de esquina. El gol no amilanó a un Osasuna con hasta nueve cambios en su once, y tras mucho acosar a la defensa catalana, un disparo potente del ‘Chimy’ Ávila puso el empate en el marcador y la ilusión en la grada. Aunque duró poco, porque Lewandowski hizo el definitivo 1-2 desde el punto de penalti, no sin polémica, su segundo gol en el campeonato.

El polaco no falló, fiel a su habitual ‘paradinha’, y puso el 1-2 que sentó como un jarro de agua fría en El Sadar, dado que llegó en la recta final. No obstante, Osasuna no bajó los brazos y reclamó un penalti sobre Budimir, con un agarrón del debutante Iñigo Martínez parecido al que sufrió Lewandowski, pero el árbitro no lo consideró. Así, sin muchos más coletazos, el encuentro murió con el triunfo azulgrana, que deja al Barça tercero con 10 puntos, mientras que Osasuna sigue décimo.