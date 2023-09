Alerta en Argentina por Lionel Messi: Scaloni reveló situación del astro que podría ausentarlo del juego con Bolivia

“Me pidió el cambio él. Sino, no lo saco. Lo evaluaremos luego a ver qué tiene. No sé qué tiene Leo. Pidió el cambio porque sintió algo. Mañana le harán estudios y si está bien, viajará. Sino, veremos qué hacemos”, respondió Scaloni a las preguntas sobre la situación de Messi y su posible ausencia en el partido contra Bolivia.